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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Горнолыжное меню

В Кузбассе предлагают новые рецепты для бизнеса в сфере гостеприимства
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 13(8067)
Курорт Шерегеш в зимние каникулы посетило свыше 130 тысяч человек - на тридцать процентов больше, чем в прошлый сезон. Работа над тем, чтобы курорт, вошедший в десятку самых посещаемых мест страны, стал еще комфортнее для туристов, продолжается.

По официальным данным, новогоднюю ночь на горе Зеленой под открытым небом провели десять тысяч гостей из разных регионов России, а также из Германии, Испании, Франции, США, Аргентины, Бразилии и ОАЭ. Погода позволила совершать заезды под гром петард и огни фейерверков.

Фото: Ольга Бондаренко/РГ
Чем удивят регионы туристов в зимний период

А еще немало желающих (и с каждым годом их все больше) встать на лыжи или сноуборд прямо из-за праздничного стола рано утром 1 января. Благо, в Шерегеше теперь действует единый ски-пасс, а снаряжение можно взять напрокат. Для желающих увидеть Шерегеш с высоты птичьего полета предусмотрена вертолетная экскурсия. Но вот жилье лучше бронировать заранее: объем предложений в высокий сезон все еще отстает от спроса. Многие гос-тиницы включают в стоимость проживания завтрак. А перекусить в течение дня можно у снежных трасс.

К слову, нынешний сезон в Шерегеше - раздолье для гурманов. Здешние кафе и рестораны в ноябре 2019-го приняли участие в 21-м мобильном фестивале федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". Команда кузбасских шеф-поваров представила уникальное меню, состоящее из блюд местной кухни. И теперь до конца горнолыжного сезона (а он завершится лишь в апреле) в ресторанах и отелях - участниках проекта можно будет отведать уху из хариуса и строганину из муксуна, национальное блюдо коренного народа Горной Шории "тут паш" из мяса марала и шорские пельмени "пелбен" с соусом из колбы, кедрово-брусничный десерт и прочие деликатесы. Объекты, предлагающие эти и другие блюда, благодаря федеральному проекту отмечены на google-картах.

- Сейчас в проекте "Гастрономическая карта России" участвует двадцать два региона, - напомнила координатор федерального проекта Екатерина Шаповалова. - Гастрономия - большая часть культуры и традиций каждого из них. И наша задача - показать эту уникальность. Привычное для вас может стать незабываемым открытием и, возможно, гастрономическим потрясением для гостей, то есть предметом бизнеса в сфере гостеприимства. .

Между тем

В ноябре прошлого года, во время открытия горнолыжного сезона, был подписан ряд соглашений с инвесторами. В Шерегеше планируется возвести две большие гостиницы, установить три подъемника и три канатные дороги. Кроме того, намечено строительство технологической дороги и транспортной развязки, а также обустройство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения. По заключенному в декабре прошлого года соглашению правительства Кузбасса с Федеральным агентством по туризму, на новые инженерные сети в Шерегеше (их начнут прокладывать уже в 2020 году) государство выделит свыше 485,5 миллиона рублей. Это очень важно для развития инфраструктуры курорта, который уже давно, но пока безуспешно претендует на статус всесезонного. А до 2025 года в развитие спортивно-туристического комплекса будет вложено 7,5 миллиарда рублей.

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