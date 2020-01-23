Выпускники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали учебно-производственный комплекс "Инициатива", значительно ускоряющий сборку электронных изделий типа мобильного телефона.

Как сообщил корреспонденту "РГ" один из авторов разработки - доцент кафедры проектирования технологических машин НГТУ Алексей Цыгулин, производительность комплекса достигает тысячи микрокомпонентов в час, что позволяет осуществлять быстрый монтаж опытных образцов и мелких серий. Установку можно использовать для обучения студентов. Но ее потенциал гораздо шире - вплоть до прототипирования в различных отраслях, от производства бытовой электроники до космических аппаратов.

Неслучайно отдельные узлы комплекса "Инициатива" носят планетарные названия. Сам станок называется "Сатурн", а печь, оплавляющая особую пасту для соединения электронных деталей, названа именем самой жаркой планеты - "Меркурий". Есть и спутник Сатурна "Феба" - это трафаретный принтер, необходимый станку для нанесения пасты.

- Изначально мы разрабатывали установку для собственных нужд, но она зарекомендовала себя настолько хорошо, что стало понятно - комплекс может быть востребован гораздо шире, - отметил Алексей Цыгулин. - Мы "научили" его очень точно располагать детали на платах и, более того, сейчас дорабатываем функционал, добавляем возможности обучения устройства новым элементам. Усовершенствовано и техническое зрение машины: достаточно поставить на стол лоток с набором элементов, и машина сама выберет и установит куда надо.

По словам инженера, оборудование подобного класса сегодня производится в Германии, США, Чехии, однако новосибирский комплекс при высоком качестве сборки электронных изделий стоит примерно в пять раз дешевле западных аналогов.

Еще одно преимущество - специально разработанное программное обеспечение, которое без лишних сложностей выполняет все необходимые функции.

Неудивительно, что "Инициатива" быстро нашла заказчиков: оборудованием уже оснащен десяток производственных площадок и учебных учреждений, в том числе на Урале и в ЦФО.

- Детали в любом современном электронном устройстве очень мелкие, вручную установить их бывает невероятно сложно. Мы проводили эксперимент: квалифицированный монтажник и наш комплекс собирали одно и то же изделие, и машина за полчаса сделала то, на что у человека ушел целый день. При этом "Инициатива" расположила элементы более стабильно, качественно, - подчеркивает Алексей Цыгулин.

Важно отметить, что комплекс уже вышел на стадию серийного производства. При этом полностью - от механических частей и электроники до программного обеспечения - был создан силами выпускников новосибирского вуза.