Две сотни "мертвых душ" обнаружила прокуратура в колопроктологическом отделении новосибирской городской клинической больницы N 2. В реальности эти пациенты живы и даже здоровы - медуслуги им оказывали только на бумаге. Отчеты, поданные завотделением в территориальный областной Фонд обязательного медицинского страхования, стали основанием для перечисления клинике дополнительных 1,5 миллиона рублей. Часть этих средств медик получила в качестве стимулирующих выплат - неплохая прибавка к зарплате.

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. По мнению правоохранителей, злоумышленница получала необоснованные выплаты с января по сентябрь прошлого года, и они были положены ей по условиям так называемого "эффективного контракта" - формы трудового договора, учитывающей выполнение определенных показателей.

- Данные ежемесячно поступали в Фонд обязательного медицинского страхования. Там указано количество лиц, которые прошли лечение, и средства, потраченные на это. На основании этих документов фонд возмещал больнице указанные суммы, - рассказала "РГ" помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Анастасия Черкашина. - Установлено, что более двухсот человек на самом деле стационарное лечение не проходили.

На условиях анонимности медики признают, что о таких "фокусах" они слышали: например, пациенты уже дома, но по документам еще числятся в отделении. И дело не только в прибавках к зарплате. Медучреждения в целом заинтересованы в получении максимальных выплат, кроме того, если по бумагам больница не будет загружена, что называется, под завязку, это может кончиться сокращением штата.

Кстати, о приписках на днях заявил и теперь уже бывший сотрудник одной из омских поликлиник, обвинив во всем страховщиков. "Меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а пишем - двадцать. Нас это заставляют делать страховые компании", - сказал на камеру травматолог, заодно признавшись, что пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения и решил уволиться. И хотя в омском минздраве сообщили, что через несколько часов медик извинился и "раскаялся", ведомство все же проведет проверку его заявления о приписках.

Так неужели в завышении показателей заинтересованы и страховщики? В Сибирской межрегиональной ассоциации страховщиков (СМАС) полагают, что делать такие выводы преждевременно - в Новосибирске страховые компании, работающие в системе ОМС, можно пересчитать по пальцам, и они дорожат своей репутацией. В них проводят многочисленные проверки медицинской документации на соответствие регламентам, тарифам и так далее. Это сотни тысяч страховых случаев в год. По словам председателя СМАС Василия Зуева, для полного исключения некорректных страховых случаев следовало бы давно усовершенствовать систему конт-роля качества, используя современные цифровые технологии. Например, на основе блокчейн - это инструмент для хранения и передачи данных с невозможностью их корректировать.

Прямая речь

Сергей Дорофеев, сопредседатель регионального штаба ОНФ, главврач новосибирской поликлиники №1:

- Прокуратура тоже может заблуждаться. Неоднократно приходилось доказывать различным проверяющим органам, что они, мягко говоря, не совсем понимают, как все организовано. И вполне вероятно, что это ошибка.