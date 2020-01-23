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23.01.2020 11:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске уволили врачей, отказавшихся делать перевязку пенсионеру

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Следственные органы организовали проверку по факту нарушения прав омского пенсионера, которому врачи оказались делать перевязку. Региональный минздрав, в свою очередь, подтвердил выявленные нарушения и уже наказал виновников.

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- После служебного расследования дежурному терапевту и хирургу омской городской больницы №11, отказавшимся делать перевязку пожилому тяжелобольному пациенту, вынесено дисциплинарное взыскание. Трудовые отношения с работниками расторгнуты, - сообщила "РГ" пресс-секретарь министерства здравоохранения Омской области Анна Никитенко.

По словам сына, пенсионеру, у которого гноилась рана на ноге, дважды в день требовалась перевязка. Однако медики под разными предлогами отказывались проводить процедуру. Поэтому перевязку пришлось делать сыну.

- Об инциденте стало известно председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Проверку нарушения прав пенсионера организовали по его поручению, - сообщили в следственном управления СК РФ по Омской области.

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