В Омской области владелец газозаправки пошел под суд за гибель детей

Седельниковский районный суд Омской области заканчивает рассмотрение дела о гибели пятерых детей в результате взрыва газового баллона.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, на скамье подсудимых двое: владелец газозаправочной станции и ее оператор.

По информации ведомства, суд установил, что предприниматель самовольно открыл небольшой бизнес - станцию по заправке газом бытовых баллонов. Объект не был зарегистрирован должным образом, в Ростехнодзор заявку никто не подавал. Более того, на станции использовалось оборудование, не предназначенное для заправки газовых баллонов и не поверенные весы для контроля количества заправляемого газа. В довершение всего хозяин заправочного пункта взял на работу мужчину, который не имел документов, разрешающих работать на этом потенциально опасном объекте.

В январе 2018 года к горе-заправщику обратился местный житель, ему нужно было наполнить баллон сжиженным газом. Оператор станции сделал это при отрицательных температурах, особо не задумываясь о последствиях, впрочем, прекрасно понимая, что баллон будут использовать в домашних условиях.

Хозяин баллона принес его домой, и несколько часов спустя, под действием перепада температур, объем газа в нем значительно увеличился. Это привело к взрыву и пожару. Жертвами стали пятеро несовершеннолетних детей, находившихся в доме, здоровью их матери был причинен тяжкий вред. Глава семьи отделался относительно легкими травмами.

Гособвинитель потребовал назначить владельцу кустарной заправки наказание в виде восьми лет лишения свободы, а оператора отправить в колонию на семь лет. Вскоре обвиняемые получат право на последнее слово в суде, после чего будет оглашен приговор.