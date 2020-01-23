СК начал проверку смерти девочки в новосибирской больнице

Следователи начали проверку по факту смерти малолетнего ребенка в новосибирской детской клинической больнице скорой помощи. Как сообщил "РГ" помощник руководителя регионального Следственного управления СК Дмитрий Чечулин, сейчас правоохранители опрашивают персонал больницы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Семилетняя девочка скончалась в больнице, где отсутствует реанимационное отделение. Областной минздрав прокомментировал инцидент, приведя пояснения врачей детской клиническую больницу скорой помощи: по их словам, у ребенка было диагностировано неизлечимое заболевание генетического характера.

По оценке медиков, болезнь прогрессировала, прогнозы были неблагоприятными. Она сопровождалась структурными изменениями внутренних органов, нарушениями развития организма, поражением сердца, эндокринной системы. А кроме того, ребенок страдал от частых эпилептических припадков, для контроля которых была выработана базовая терапия. После очередного припадка малышка уже не пришла в себя.

Вместе с мамой она лежала в клинике, при поступлении туда врачи отметили ухудшение состояние здоровья маленькой пациентки. Ребенок находился под наблюдением генетика, невролога, эндокринолога и кардиолога, но даже при таком контроле спасти ее жизнь не удалось. Врачи провели полное неврологическую диагностику, общее лабораторное исследование, а проводимая терапия основного неврологического заболевания давала хоть небольшую, но все же положительную динамику.

Врач-невролог высшей категории дежурил и в ночь на 21 января, когда у пациентки вновь произошел эпилептический припадок. Тревогу подняла мать девочки: добежала до ординаторской, которая находится на одном этаже с палатой, а медсестра вызвала дежурного врача. Но на момент осмотра ребенок уже не дышал. Сердце тоже остановилось.

Непрямой кардиомассаж, дотация кислорода, введение медпрепаратов - ничего не помогло. Реанимационной палаты в больнице нет, а вызванная специализированная бригада добиралась до места 14 минут. Медики провели вентиляцию легких и другие необходимые в критическом случае действия. Сердце ребенка так и не забилось.

Мать девочки отказалась от вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы. По ее словам, не хотела дальше мучить дочь. Минздрав обещает провести проверку и дать оценку действиям медицинского персонала.