СК начал проверку смерти девочки в новосибирской больнице

Семилетняя девочка скончалась в больнице, где отсутствует реанимационное отделение. Областной минздрав прокомментировал инцидент, приведя пояснения врачей детской клиническую больницу скорой помощи: по их словам, у ребенка было диагностировано неизлечимое заболевание генетического характера.
По оценке медиков, болезнь прогрессировала, прогнозы были неблагоприятными. Она сопровождалась структурными изменениями внутренних органов, нарушениями развития организма, поражением сердца, эндокринной системы. А кроме того, ребенок страдал от частых эпилептических припадков, для контроля которых была выработана базовая терапия. После очередного припадка малышка уже не пришла в себя.
Вместе с мамой она лежала в клинике, при поступлении туда врачи отметили ухудшение состояние здоровья маленькой пациентки. Ребенок находился под наблюдением генетика, невролога, эндокринолога и кардиолога, но даже при таком контроле спасти ее жизнь не удалось. Врачи провели полное неврологическую диагностику, общее лабораторное исследование, а проводимая терапия основного неврологического заболевания давала хоть небольшую, но все же положительную динамику.
Врач-невролог высшей категории дежурил и в ночь на 21 января, когда у пациентки вновь произошел эпилептический припадок. Тревогу подняла мать девочки: добежала до ординаторской, которая находится на одном этаже с палатой, а медсестра вызвала дежурного врача. Но на момент осмотра ребенок уже не дышал. Сердце тоже остановилось.
Непрямой кардиомассаж, дотация кислорода, введение медпрепаратов - ничего не помогло. Реанимационной палаты в больнице нет, а вызванная специализированная бригада добиралась до места 14 минут. Медики провели вентиляцию легких и другие необходимые в критическом случае действия. Сердце ребенка так и не забилось.
Мать девочки отказалась от вскрытия и проведения патологоанатомической экспертизы. По ее словам, не хотела дальше мучить дочь. Минздрав обещает провести проверку и дать оценку действиям медицинского персонала.