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23.01.2020 12:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые узнали, как вели себя неандертальцы при извержениях Эльбруса

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Кабардино-Балкарии археологи в ходе изучения грота Сарадж-Чуко выяснили, как вели себя неандертальцы в периоды вулканических извержений на территории Приэльбрусья. Как рассказала ТАСС руководитель совместной экспедиции Лаборатории доистории и Института физики Земли РАН Екатерина Дороничева, во время извержений Эльбруса и Казбека древние люди надолго покидали районы вулканической активности.

Фото: Vlad Balashov/facebook.com
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"Проведенные в Сарадж-Чуко исследования показывают четкую взаимосвязь между вулканизмом и заселением северного склона Центрального Кавказа в среднем палеолите: после извержений активность заселения резко снижается, неандертальцы исчезают с этой территории", - отметила Дороничева.

Археологи выделили 11 слоев в разрезе почвы на месте древней стоянки неандертальцев и пришли к выводу, что она заселялась несколько раз. В периоды, когда предки человека жили в этой местности, от них осталось множество изделий из обсидиана и кремня, а также кости животных, на которых неандертальцы охотились.

Только за 2019 год ученым удалось на крохотном участке в четыре квадратных метра обнаружить больше трех тысяч артефактов. Были изучены участок вокруг кострища, зона разделки добытых на охоте животных и зона расщепления обсидиана, из которого неандертальцы делали орудия труда. Выяснилось, что из крупных животных охотились здесь на кавказского тура, бизона и оленя.

В периоды же вулканической зимы, после мощных извержений, когда гибли и неандертальцы, и фауна, и растения, народ из этих мест надолго уходил.

Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад СКФО Кабардино-Балкария СЗФО Санкт-Петербург

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