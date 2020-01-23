На курорте в КЧР пройдет "День чайника"

Новый всероссийский фестиваль "День чайника" впервые пройдет на курорте "Домбай" в Карачаево-Черкесии. Об этом "РГ" сообщили в министерстве спорта региона.

Развлекательно-спортивный праздник будет организован для новичков горнолыжного спорта и любителей зимнего отдыха. На всех доступных средствах они смогут принять участие в спуске с горы.

Участниками фестиваля может стать любой желающий, возрастных ограничений нет, спортивная подготовка также необязательна. Понадобится только подходящее спортивное снаряжение. Здесь все будет зависеть от фантазии самого человека.

Общий сбор - 25 января на центральной площади курорта "Домбай". Организаторы проведут для гостей фестиваля различные спортивные и развлекательные конкурсы. Кроме того, участников мероприятия ждут памятные подарки.