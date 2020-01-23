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23.01.2020 16:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской организации

Текст: Алена Ларина (Махачкала)

Силовики задержали в Дагестане сразу шесть человек, входящих в одну из религиозно-экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ФСБ России.

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Задержанные являлись ее активными членами и действовали в республике. Во время обысков по месту их жительства сотрудники правоохранительных структур обнаружили экстремистские материалы.

Уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ, в рамках которого проводились розыскные мероприятия, было возбуждено 14 января следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану.

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