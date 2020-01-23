В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской организации

Силовики задержали в Дагестане сразу шесть человек, входящих в одну из религиозно-экстремистских организаций, запрещенных на территории РФ. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Задержанные являлись ее активными членами и действовали в республике. Во время обысков по месту их жительства сотрудники правоохранительных структур обнаружили экстремистские материалы.

Уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК РФ, в рамках которого проводились розыскные мероприятия, было возбуждено 14 января следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану.