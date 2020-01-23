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23.01.2020 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дворцовой площади выставят современную и историческую бронетехнику

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Наталья Онищенко / РГ Фото: Наталья Онищенко / РГ
Фото: Наталья Онищенко / РГ

27 января, в день 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет выставка исторической и современной боевой техники.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, здесь будут представлены бронетранспортер БТР-82А, танки Т-34-85, ИС-3, Т-72Б-3, "Шерман", буксируемая пушка "Гиацинт-Б", противотанковая пушка "Рапира", противотанковый комплекс "Штурм-С", пусковые установки ракетных комплексов "Искандер", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", пушечный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С", бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь", зенитные ракетные системы "Тор-М2У", а также эвакуационный автомобиль РЭМ-КЛ.

Боевую технику представят военнослужащие в форме, соответствующей годам, в которые она эксплуатировалась. Они расскажут о характеристиках и огневых возможностях образцов вооружения.

Кроме того, на Дворцовой площади будут работать пункты приема сведений об участниках Великой Отечественной войны. Родственникам ветеранов предлагается принести электронные копии связанных с войной документов: писем, фотографий, послужных списков и так далее. Тем, кто не смог оцифровать документы самостоятельно, помогут сделать это тут же, в мобильных пунктах.

Впоследствии данные разместят в музее "Дорога памяти" на территории военно-патриотического парка "Патриот" в Московской области.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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