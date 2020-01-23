На Дворцовой площади выставят современную и историческую бронетехнику

27 января, в день 76-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет выставка исторической и современной боевой техники.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа, здесь будут представлены бронетранспортер БТР-82А, танки Т-34-85, ИС-3, Т-72Б-3, "Шерман", буксируемая пушка "Гиацинт-Б", противотанковая пушка "Рапира", противотанковый комплекс "Штурм-С", пусковые установки ракетных комплексов "Искандер", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", пушечный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С", бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь", зенитные ракетные системы "Тор-М2У", а также эвакуационный автомобиль РЭМ-КЛ.

Боевую технику представят военнослужащие в форме, соответствующей годам, в которые она эксплуатировалась. Они расскажут о характеристиках и огневых возможностях образцов вооружения.

Кроме того, на Дворцовой площади будут работать пункты приема сведений об участниках Великой Отечественной войны. Родственникам ветеранов предлагается принести электронные копии связанных с войной документов: писем, фотографий, послужных списков и так далее. Тем, кто не смог оцифровать документы самостоятельно, помогут сделать это тут же, в мобильных пунктах.

Впоследствии данные разместят в музее "Дорога памяти" на территории военно-патриотического парка "Патриот" в Московской области.