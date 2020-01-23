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23.01.2020 16:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Северном флоте собак научили искать взрывчатку

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

На Северном флоте подготовили минно-розыскных собак для поиска взрывоопасных предметов. Их последние плановые занятия прошли в отдельном морском инженерном полку в поселке Щукозеро.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Военные Северного флота провели первое занятие с ездовыми собаками

Собаки натренированы на запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ, сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Военные инженеры постоянно используют собак при проверке мест проведения массовых мероприятий в гарнизонах СФ. А чтобы животные были послушными, вожатые регулярно штудируют с ними общий курс дрессировки с выполнением известных кинологических команд, проходят полосу препятствий.

Отделение минно-розыскных собак создали год назад, когда отдельный морской инженерный батальон переформировали в полк. На довольствии стоят три кобеля немецкой овчарки: трехлетний Сайгет, двухлетние Ришар и Натер. Все они с богатой родословной, выросли в московском питомнике и прошли специальную подготовку по поиску взрывоопасных предметов. Теперь свои навыки овчарки совершенствуют в условиях Крайнего Севера.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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