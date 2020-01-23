Петербургский полицейский присвоил служебный квадроцикл

Руководитель одного из подразделений петербургской полиции присвоил себе служебный квадроцикл. Теперь ему предстоит ответить за это по закону.

Преступление выявили оперативники Управления собственной безопасности полиции. Выяснилось, что начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области забрал себе квадроцикл стоимостью 550 тысяч рублей, находившийся на балансе отдела полиции по Курортному району.

По его указанию, подчиненные списали квадроцикл с учета, а также сняли с него изображения и спецсигналы. Лишенный полицейских опознавательных знаков квадроцикл перешел в пользование начальника Центра хозобеспечения.

Сейчас квадроцикл изъят. Подозреваемый, судя по всему, будет уволен из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".

Уголовное дело возбуждено по статье "присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения" (часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ). Наказание по ней варьируется от штрафа до лишения свободы сроком до полугода.