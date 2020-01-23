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23.01.2020 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургский полицейский присвоил служебный квадроцикл

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Руководитель одного из подразделений петербургской полиции присвоил себе служебный квадроцикл. Теперь ему предстоит ответить за это по закону.

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Преступление выявили оперативники Управления собственной безопасности полиции. Выяснилось, что начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области забрал себе квадроцикл стоимостью 550 тысяч рублей, находившийся на балансе отдела полиции по Курортному району.

По его указанию, подчиненные списали квадроцикл с учета, а также сняли с него изображения и спецсигналы. Лишенный полицейских опознавательных знаков квадроцикл перешел в пользование начальника Центра хозобеспечения.

Сейчас квадроцикл изъят. Подозреваемый, судя по всему, будет уволен из органов внутренних дел "по дискредитирующим основаниям".

Уголовное дело возбуждено по статье "присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения" (часть 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ). Наказание по ней варьируется от штрафа до лишения свободы сроком до полугода.

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