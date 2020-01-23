Подозрение на коронавирус у китаянки в Петербурге не подтвердилось

У гражданки Китая, которая была госпитализирована в Санкт-Петербурге накануне вечером с подозрением на коронавирус, выявлен грипп "А". об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, анализ проводился с помощью экспресс-теста.

Еще двое граждан КНР, госпитализированных с подозрением на коронавирус, сейчас проходят обследование.

- Оба больных обратились за медицинской помощью в связи с повышением температуры и катаральными явлениями, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ для углубленного обследования и получения необходимой медицинской помощи.

Напомним, о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань стало известно 31 декабря 2019 года. Власти Китая информировали об этом ВОЗ, и в настоящее время известно о почти 500 заболевших и 17 случаях летального исхода. Российские медики уже заявили о готовности принять участие в разработке вакцины от нового заболевания.