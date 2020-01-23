"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду

Тренировки по отражению условного ракетного удара по военным и гражданским объектам в Калининградской области начались на Балтийском флоте.

Воздушную "угрозу" самому западному региону предотвратят расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" соединения противовоздушной обороны БФ, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

После получения сигнала об обнаружении в воздухе крылатых ракет зенитчики должны оперативно, в соответствии с нормативами, развернуть С-400, найти, классифицировать и сопроводить учебные цели, а затем "уничтожить" - провести по ним электронные пуски ракет.

Расчеты комплексов "Панцирь С-1" скрытно совершат марш на полигон, где проведут боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику условного противника.

Задействованы и радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота. Они развернут радиолокационные станции, обнаружат воздушные цели и передадут информацию о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений.

Учение проходит в рамках плановой боевой подготовки, в нем участвуют свыше двухсот военнослужащих и более двадцати единиц военной и специальной техники.