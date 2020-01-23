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23.01.2020 17:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Тренировки по отражению условного ракетного удара по военным и гражданским объектам в Калининградской области начались на Балтийском флоте.

Воздушную "угрозу" самому западному региону предотвратят расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" соединения противовоздушной обороны БФ, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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После получения сигнала об обнаружении в воздухе крылатых ракет зенитчики должны оперативно, в соответствии с нормативами, развернуть С-400, найти, классифицировать и сопроводить учебные цели, а затем "уничтожить" - провести по ним электронные пуски ракет.

Расчеты комплексов "Панцирь С-1" скрытно совершат марш на полигон, где проведут боевые стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения и наземную технику условного противника.

Задействованы и радиотехнические подразделения ПВО Балтийского флота. Они развернут радиолокационные станции, обнаружат воздушные цели и передадут информацию о них на командный пункт зенитных ракетных подразделений.

Учение проходит в рамках плановой боевой подготовки, в нем участвуют свыше двухсот военнослужащих и более двадцати единиц военной и специальной техники.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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