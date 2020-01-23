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23.01.2020 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининградской области ликвидировали нелегальный табачный завод

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области полицейские задержали организаторов крупного производства и продажи контрафактных табачных изделий.

Установлено, что сигареты без маркировки специальными акцизными марками изготавливались на подпольном предприятии под видом легального производства. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, стоимость незаконно произведенного и реализованного товара превышает 26 миллионов рублей.

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Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД провели контрольные закупки немаркированной продукции, в итоге задержаны генеральный директор фирмы, начальник цеха и менеджер по снабжению.

В ходе обысков у подозреваемых изъяты деньги и оборудование по изготовлению и расфасовке сигарет. Возбуждено уголовное дело, его фигурантов суд оставил под подпиской о невыезде. Полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Алкоголь и табак

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