В Петербурге мужчина попытался украсть картину, упал и сломал ногу

Любовь к искусству подвела гостя культурной столицы, который хотел украсть картину, но вместо этого сломал ногу и оказался в руках сотрудников полиции

Как сообщает пресс-центр ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, поздно вечером 21 января на пульт дежурной части поступило сообщение о том, что неизвестный злоумышленник попытался похитить полотно на вернисаже свободных художников, который традиционно работает у дома 32/34 по Невскому проспекту. Догонять грабителя прибывшему на место происшествия наряду не пришлось: криминальный любитель живописи не смог скрыться из-за того, что сломал ногу.

Выяснилось, что неуклюжим грабителем оказался 27-летний житель Иркутской области, которому приглянулась картина под названием "Золотая осень". Он оттолкнул 59-летнего автора полотна и отрыто похитил произведение искусства прямо со стенда, после чего не смог удержать равновесие и упал, заработав перелом конечности.

Сначала преступнику оказали первую помощь медики, после чего с ним стали работать правоохранители. "Золотую осень" автор оценил в 25 тысяч рублей, против сибирского гостя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Теперь незадачливому любителю прекрасного грозят лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет. Пока же с него взята подписка о невыезде.