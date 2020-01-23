В Петербурге покажут уникальную пушку-блокадницу

К 76-летию снятия блокады санкт-петербургский музей артиллерии, инженерных войск и связи подготовил новый экспонат, 45-миллиметровую противотанковую пушку типа 7-33, известную как "Ленинградка". В мире сохранилось лишь два таких орудия.

В 1941 году защитники Ленинграда столкнулись с нехваткой артиллерии. Пушек в городе не выпускали, зато собирали танки Т-26 и на складах Ижорского завода лежало полторы тысячи танковых орудий.

Переделать танковую пушку в противотанковую оказалось не так уж и просто. Танковое орудие установлено в башне, для полевого требуется лафет. Хотя изготавливались "Ленинградки" по единым чертежам, практически каждое орудие было уникальным - из-за нехватки запчастей на них ставили разные колеса и прицелы, было даже разрешено оснащать "сорокапятки" винтовочной оптикой.

- В 1941-42 годах эти пушки практически полностью закрывали потребности Ленинградского фронта в противотанковой артиллерии и даже экспортировались за кольцо окружения для снабжения войск, участвовавших в обороне Москвы, - рассказали в Минобороны РФ.

За четыре года завод № 7 имени Фрунзе выпустил 657 "Ленинградок". До нашего времени сохранились две. Одна находится в финском танковом музее Паролы, другая долгое время числилась в запасниках артиллерийского музея.

В 2019 году пушку отреставрировали на предприятии "Арсенал" - правопреемнике завода № 7. Вмятины на станине оружейники выправили, а расколотый в бою щит оставили без изменений.