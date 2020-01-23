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23.01.2020 17:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург )
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета сделали первую операцию девочке из Кургана по удалению огромного родимого пятна. Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник управления внешних связей и информационной политики вуза Лика Титова, полный курс лечения может занять от полутора до двух с половиной лет.

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- Предполагается, что будет проведено еще как минимум шесть операций, - рассказала она. - Минимальный срок между ними - три месяца, но все будет зависеть от того, как ребенок будет восстанавливаться.

По словам Титовой, для семьи это лечение будет бесплатным. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и находится в палате. Если динамика будет оставаться положительной, ее выпишут, а потом семье придется снова приехать в Петербург для следующей операции.

Напомним, история семьи из Кургана, в которой родилась девочка с огромным родимым пятном, занимающим около 80 процентов тела, стала известна после того, как местный священник отказался крестить ее вместе с другими детьми. В Кургане оперировать ребенка не решились и отправили запросы в различные клиники, в том числе зарубежные.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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