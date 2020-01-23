В Санкт-Петербурге состоится премьера спектакля "Загадочные вариации"

Премьера спектакля "Загадочные вариации", Молодежный театр на Фонтанке, Санкт-Петербург, 26 января

У героев "Загадочных вариаций" (их играют Сергей Барковский и Андрей Некрасов) два противоположных взгляда на жизнь и любовь. Кто победит? Фото: Юлия Кудряшова

"Загадочные вариации" - пьеса современного французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. Написана она в 1996 году для бенефиса Алена Делона.

Писатель Абель Знорко, нобелевский лауреат, живет замкнутой жизнью на острове, куда убежал "от мира пошлости". На протяжении 15 лет он пишет письма бывшей возлюбленной, переживая чувства не в реальности, а в своем воображении.

К нему - одинокому, надменному, самоуверенному - приезжает журналист Эрик Ларсен, чтобы взять интервью. Они оказываются соперниками.

Сюжет прямо детективный: неожиданные повороты, замысловатый любовный треугольник. Зал буквально не дышит, замирает, когда открываются подробности отношений женщины и мужчины. Никаких трупов, убийств - но как захватывающе! "Диалог под прицелом" - так обозначен жанр спектакля. Два противоположных взгляда на жизнь и любовь, две вариации, две точки зрения.

На сцене яркий актерский дуэт - заслуженный артист России Сергей Барковский (Абель Знорко) и Андрей Некрасов (Эрик Ларсен).

- Конечно, я мечтал сыграть "Загадочные вариации", - рассказал "РГ" Сергей Барковский. - Отчасти мечта реализовалась раньше: я играл в этой пьесе в БДТ. Было это около 20 лет назад. Но тогда я играл Ларсена, журналиста, а в роли знаменитого писателя был Андрей Толубеев. Ставил мой однокурсник Алексей Серов. Сейчас, получив роль писателя, я первым делом почему-то решил узнать возраст лауреатов Нобелевской премии по литературе, полез в "Википедию". Оказалось, мой возраст плюс-минус три года. Это меня убедило: пора сыграть Знорко. Роль интересная, трудная.

На глазах зрительного зала герой Барковского переживает целую гамму чувств: самодовольство и высокомерие сменяются гневом, изумлением, трансформируются в неуверенность и смятение. В душе одиночки Знорко идет внутренняя работа, помогающая уравновесить поначалу сбившие его с ног эмоции, преодолеть боль задетого соперником эго…

"Загадочные вариации" - дипломная работа режиссера Дарьи Камошиной и начинающего театрального художника Екатерины Альтовой. Удачный эскиз этого спектакля, созданный в стенах РГИСИ, было решено развить на сцене Молодежного театра, нередко поддерживающего талантливых выпускников института и дающего им путевку в жизнь. Так под художественным руководством народного артиста России Семена Спивака на Малой сцене театра появился очередной спектакль о любви и страсти, близкий к трагедии.

Кстати

В 2014 году Молодежный театр на Фонтанке провел фестиваль "Эрик-Эмманюэль Шмитт в Санкт-Петербурге". Драматург, пьесы которого играют в 40 странах мира, посещал Молодежный театр и Театр имени Ленсовета в 2005 и 2018 году.