Наталья Костенко: Дело из серии посадок за колосок

Налицо процессуальные нарушения при расследовании дела Василия Попкова, считает депутат Госдумы от Краснодарского края, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко ("Единая Россия"). Кроме того, есть вопросы к защите Попкова.

То, что произошло на Кубани - это следствие недоработок правоохранительной системы или нужно что-то менять в законодательстве, чтобы таких случаев не происходило впредь?

Наталья Костенко: В законодательстве менять ничего не нужно. Были просто нарушены права человека при расследовании этого случая. Я написала в прокуратуру (Краснодарского края. - Прим. "РГ") обращение с тем, чтобы там провели проверку, насколько были изучены все обстоятельства дела. По факту для конструирования состава нужно было исследовать, был ли у человека преступный мотив, умысел и тому подобное.

Мы видим, что здесь состава преступления нет. Не говоря о том, что ущерб, который вменили Попкову, - это довольно странная сумма. Какие 70 тысяч рублей, если речь идет об упавшем старом дереве? Так что я считаю, что прокуратура, несмотря на решение суда, все-таки должна провести проверку деятельности правоохранительных органов при конструировании состава преступления.

Что должны были по закону сделать правоохранители в такой ситуации?

Наталья Костенко: Даже если человек что-то нарушил, то не обязательно конструировать состав преступления именно в Уголовном кодексе. Ведь есть серьезные штрафы, предусмотренные административным кодексом. Даже иногда еще жестче, чем в Уголовном кодексе.

Если правоохранительные органы хотели бы отреагировать нормально на данную ситуацию, то в первую очередь они должны были предъявлять претензии к собственнику территории, на которой лежало дерево, или муниципалитету, у которого дерево упало на тропинку и мешало проходу граждан. Тем не менее никто не предпринимал действий, чтобы устранить это препятствие, то есть убрать дерево. И этому молодому человеку пришлось самостоятельно решать проблему людей.

В этом деле все равно нужно разбираться до конца. И не создавать прецедентов посадок "за колосок" - ведь это устаревший подход, от которого в нашей стране вроде бы ушли.

Все решилось вроде бы перемирием сторон. Молодой человек говорит, что пошел на это вынужденно. Чем это для него чревато?

Наталья Костенко: По факту у него будет судимость после такого решения. И у человека на всю жизнь остается клеймо уголовного преступника. Вот в чем проблема.

Поэтому такие случаи должны попадать в прессу, на них нужно реагировать и доводить до конца. Проводить как минимум какую-то профилактическую работу в этом плане с правоохранительными органами на местах. Иначе у нас такого наконструируют! Думаю, что это системная проблема. Просто это единичный случай, который попал в СМИ и стал резонансным.

Конечно, есть вопросы к защитнику Василия Попкова. Общественный защитник, у него государственный адвокат был, уговорил его признать вину и пойти на мировое соглашение - хотя местная администрация сообщила в письменном виде, что никакого ущерба этот человек в принципе не нанес. Суд согласился, потому что он не может не согласиться, если обвиняемый идет на это. В этой ситуации молодой парень просто оказался под влиянием вот этого, наверное, недобросовестного адвоката. Мы напишем письмо еще и в Адвокатскую палату, чтобы оценили его действия в этой ситуации.