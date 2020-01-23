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23.01.2020 21:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Наталья Костенко: Дело из серии посадок за колосок

Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 14(8068)
Налицо процессуальные нарушения при расследовании дела Василия Попкова, считает депутат Госдумы от Краснодарского края, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко ("Единая Россия"). Кроме того, есть вопросы к защите Попкова.

То, что произошло на Кубани - это следствие недоработок правоохранительной системы или нужно что-то менять в законодательстве, чтобы таких случаев не происходило впредь?

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Наталья Костенко: В законодательстве менять ничего не нужно. Были просто нарушены права человека при расследовании этого случая. Я написала в прокуратуру (Краснодарского края. - Прим. "РГ") обращение с тем, чтобы там провели проверку, насколько были изучены все обстоятельства дела. По факту для конструирования состава нужно было исследовать, был ли у человека преступный мотив, умысел и тому подобное.

Мы видим, что здесь состава преступления нет. Не говоря о том, что ущерб, который вменили Попкову, - это довольно странная сумма. Какие 70 тысяч рублей, если речь идет об упавшем старом дереве? Так что я считаю, что прокуратура, несмотря на решение суда, все-таки должна провести проверку деятельности правоохранительных органов при конструировании состава преступления.

Что должны были по закону сделать правоохранители в такой ситуации?

Наталья Костенко: Даже если человек что-то нарушил, то не обязательно конструировать состав преступления именно в Уголовном кодексе. Ведь есть серьезные штрафы, предусмотренные административным кодексом. Даже иногда еще жестче, чем в Уголовном кодексе.

Если правоохранительные органы хотели бы отреагировать нормально на данную ситуацию, то в первую очередь они должны были предъявлять претензии к собственнику территории, на которой лежало дерево, или муниципалитету, у которого дерево упало на тропинку и мешало проходу граждан. Тем не менее никто не предпринимал действий, чтобы устранить это препятствие, то есть убрать дерево. И этому молодому человеку пришлось самостоятельно решать проблему людей.

В этом деле все равно нужно разбираться до конца. И не создавать прецедентов посадок "за колосок" - ведь это устаревший подход, от которого в нашей стране вроде бы ушли.

Все решилось вроде бы перемирием сторон. Молодой человек говорит, что пошел на это вынужденно. Чем это для него чревато?

Наталья Костенко: По факту у него будет судимость после такого решения. И у человека на всю жизнь остается клеймо уголовного преступника. Вот в чем проблема.

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Поэтому такие случаи должны попадать в прессу, на них нужно реагировать и доводить до конца. Проводить как минимум какую-то профилактическую работу в этом плане с правоохранительными органами на местах. Иначе у нас такого наконструируют! Думаю, что это системная проблема. Просто это единичный случай, который попал в СМИ и стал резонансным.

Конечно, есть вопросы к защитнику Василия Попкова. Общественный защитник, у него государственный адвокат был, уговорил его признать вину и пойти на мировое соглашение - хотя местная администрация сообщила в письменном виде, что никакого ущерба этот человек в принципе не нанес. Суд согласился, потому что он не может не согласиться, если обвиняемый идет на это. В этой ситуации молодой парень просто оказался под влиянием вот этого, наверное, недобросовестного адвоката. Мы напишем письмо еще и в Адвокатскую палату, чтобы оценили его действия в этой ситуации.

23 января "Российская газета" продолжила рассказ о судьбе Васи Попкова.
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