Россияне стали предпочитать экологические авоськи пластиковым пакетам

Новости

Шесть истребителей Миг-31БМ пополнять авиапарк ЦВО 16:24
Kia: все цены на кроссовер Seltos будут объявлены весной 16:21
Открывший стрельбу в ереванской гостинице сдался полиции 16:19
Утвержден предмет охраны здания московской гостиницы "Метрополь" 16:18
В Татьянин день для студентов бесплатно откроют Музей Победы 16:18
Петербургский полицейский присвоил служебный квадроцикл 16:16
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе" 16:15
Скучающему еноту из иркутского зоопарк нашли невесту 16:14
В Израиле отказ Зеленского приехать на форум по Холокосту вызвал недоумение 16:14
Официально: Netflix выпустит аниме "Ведьмак: Кошмар Волка" 16:05
"Зенит" продлит контракт с Семаком 16:03
Задержанный после ЧП в Перми инспектор МЧС отпущен под подписку о невыезде 16:03
Отцу убитого на Урале мальчика предъявили обвинение и продлили арест 16:01
В столице начали ремонтировать выходы станции метро "Парк Победы" 16:00
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса 15:53
В Омской области владелец газозаправки пошел под суд за гибель детей 15:49
Более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в России 15:45
Гендиректор "Сочи" прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина 15:45
"Симпсоны" "предсказали" появление коронавируса еще в 1993 году 15:45
В Австрии проведут эксгумацию заключенных концлагеря Гунзкирхен 15:44
Видео: В Ижевске "ожили" советские уличные панно 15:43
Археологи вычислили создателей древнейших библейских текстов 15:43
Новая американская воздушная мишень будет имитировать Су-57 15:43
Глава Крыма поручил отозвать лицензию на разработку карьера в Судаке 15:42
Где в России самые высокие новостройки 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Россияне стали предпочитать экологические авоськи пластиковым пакетам

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жители России все чаще ходят в магазины с авоськами и тканевыми сумками - взамен пластиковых пакетов. Об этом пишет "Газета.Ru".

Особенно эта тенденция заметна в больших города. Причина изменений предпочтений населения - забота об экологии и своем здоровье.

Фото: iStock
Увеличить срок хранения еды можно без вреда для здоровья

Покупатели приобретают все больше тканевые сумки - шопперы и авоськи из сетки, аналоги которым были широко распространены в бытность СССР. По данным одного из крупных интернет-магазинов, продажи такого товара выросли за прошлый год в два с половиной раза, по сравнению с предыдущим.

Также становятся популярными многоразовые пакеты для хранения овощей, фруктов и орехов и специальные экомешочки. Покупатели чаще стали заказывать бумажные, металлические или стеклянные соломинки, вместо изготовленных из пластика.

И все больше молодых родителей, которые к тому же приобретают многоразовые подгузники, причем, это происходит не только по финансовой причине, но и в целях заботы об экологии. Кстати, обычные подгузники разлагаются очень долго.

Среди населения растет спрос на экологически безопасную бытовую химию, в первую очередь, на средства для мыться посуды. Но массовому переходу населения на подобные изделия мешает их сравнительная дороговизна.

Кроме того, по мнению экспертов в сфере экологии, на законодательном уровне нужно запретить производство и продажу одноразовых товаров, которые, как правило, далеки от требований экологической безопасности.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Минтруд внес в кабмин поправки об отраслевой системе оплаты труда
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
В Крыму назвали агонией анонсированный Чубаровым "марш достоинства"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года