Россияне стали предпочитать экологические авоськи пластиковым пакетам

Жители России все чаще ходят в магазины с авоськами и тканевыми сумками - взамен пластиковых пакетов. Об этом пишет "Газета.Ru".

Особенно эта тенденция заметна в больших города. Причина изменений предпочтений населения - забота об экологии и своем здоровье.

Покупатели приобретают все больше тканевые сумки - шопперы и авоськи из сетки, аналоги которым были широко распространены в бытность СССР. По данным одного из крупных интернет-магазинов, продажи такого товара выросли за прошлый год в два с половиной раза, по сравнению с предыдущим.

Также становятся популярными многоразовые пакеты для хранения овощей, фруктов и орехов и специальные экомешочки. Покупатели чаще стали заказывать бумажные, металлические или стеклянные соломинки, вместо изготовленных из пластика.

И все больше молодых родителей, которые к тому же приобретают многоразовые подгузники, причем, это происходит не только по финансовой причине, но и в целях заботы об экологии. Кстати, обычные подгузники разлагаются очень долго.

Среди населения растет спрос на экологически безопасную бытовую химию, в первую очередь, на средства для мыться посуды. Но массовому переходу населения на подобные изделия мешает их сравнительная дороговизна.

Кроме того, по мнению экспертов в сфере экологии, на законодательном уровне нужно запретить производство и продажу одноразовых товаров, которые, как правило, далеки от требований экологической безопасности.