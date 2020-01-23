В Крыму археологи нашли новое золото скифов

На одном из древних некрополей археологи обнаружили новые находки уникальных скифских изделий, выполненные из драгоценных металлов. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" в Крыму рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По его данным, находки были сделаны на Усть-Альминском некрополе у села Песчаное Бахчисарайского района. Усть-Альминское позднескифское городище на юго-западе полуострова является хорошо известным и достаточно исследованным археологическим памятником Крыма. Однако новые изыскания показали, что такой изученный объект может готовить сюрпризы.

- Удалось вскрыть большую площадь, чем было до этого, поэтому количество найденных изделий из драгметаллов увеличилось, - рассказал Вадим Майко.

После обработки все находки будут представлены широкой общественности на выставке в Крыму. На этом же памятнике летом 2017 года экспедиция под руководством Александра Труфанова обнаружила около 140 золотых предметов. Археологам посчастливилось найти не разграбленную женскую могилу, в которой помимо бронзовых фибул, предметов керамики и прочих традиционных атрибутов похоронного обряда были десятки украшений из золота. В том числе венок, серьги, нашивки на рукавах и ожерелье. Все находки переданы в Бахчисарайский историко-культурный музей-заповедник.

Справка "РГ"

Усть-Альминское городище было открыто в 30-е годы XX века. С этого времени там регулярно работают археологические экспедиции. В некрополе находится несколько тысяч погребальных сооружений (I века до нашей эры - III века нашей эры), а именно грунтовые склепы, подбойные могилы, могилы с заплечиками, конские захоронения.