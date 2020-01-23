"Вова Беспредел" рассказал о неизвестных преступлениях банды Цапка

Владимир Алексеев из "банды Цапка", отбывающий с 2013 года пожизненный срок в Мордовии, признался в ранее неизвестных преступлениях бандитов из станицы Кущевской. Об этом сообщает "Интерфакс".

Расследованием новых эпизодов кровавой банды занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области.

"Вова Беспредел", как называли Алексеева подельники, проходит обвиняемым по уголовному делу в отношении Федора Стрельцова, Натальи Стришней (экс-супруги ранее осужденного Вячеслава Цеповяза), ее брата Ивана и других лиц.

В ходе следствия он заявил об участии всех троих в преступной группировке. Якобы, они были в банде генераторами идей и работали с банками, занимаясь обналичиванием и легализацией денег. Алексеев также рассказал, что в 2010 году Наталья Цеповяз и ее брат придумали схему, как завладеть имуществом местного бизнесмена Александра Исюка, который под угрозой физической расправы над ним был вынужден взять на свое предприятие кредит - около 70 миллионов рублей и впоследствии отдать всю сумму бандитам.

Кстати, сам источник этих сведений занимался персональной охраной главаря банды и в случае необходимости физически расправлялся с несговорчивыми. По словам Владимира Алексеева, в 2008 году Наталья Цеповяз с братом через подконтрольного им полицейского инспирировали возбуждение уголовного дела против бизнесмена Николая Гордика, который не хотел отдать им половину своего бизнеса и активов. Предпринимателя заставили подписать документы в СИЗО, куда его все-таки отправили. Бывшая жена Цеповяза и ее брат находятся под домашним арестом, Федор Стрельцов - в розыске.