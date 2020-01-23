Новости

Подозрение на коронавирус у китаянки в Петербурге не подтвердилось 15:37
В Англии автономные шаттлы-роботы начали перевозить пассажиров 15:35
Белорусские медики получили реактивы для выявления коронавируса 15:29
Умер легендарный исполнитель ролей щекастых злодеев Дзё Сисидо 15:20
"Вова Беспредел" рассказал о неизвестных преступлениях банды Цапка 15:12
Неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в центре Еревана 15:11
В Приморье сыграли 12 партию матча за женскую мировую шахматную корону 15:11
Может ли посылка из Китая "заразить" коронавирусом 15:10
Назван самый популярный сериал Netflix 15:00
Geely Atlas Pro едет в Россию с турбомотором Volvo и 4х4 15:00
Россияне стали предпочитать экологические авоськи пластиковым пакетам 15:00
Убившая своих детей жительница Прикамья находится в тяжелом состоянии 14:57
В ОДКБ начали строить планы на 2021 год 14:55
Сергей Собянин: Система распознавания лиц в видеокамерах будет полностью внедрена к 1 сентября в метро 14:54
Видео: По центру Екатеринбурга прогулялись слоны 14:53
В Ялте ураган повалил деревья и сорвал иллюминацию 14:47
Путин: Блокаду Ленинграда и Холокост - ни с чем сравнить нельзя 14:33
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2" 14:28
Найдена сенсационная жертва Везувия со стеклянным мозгом 14:26
Владелец "Сочи" заявил, что согласовывал с Кокориным его аренду из "Зенита" 14:25
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус 14:16
Диетолог предупредил о риске "заразиться" ожирением 14:05
В Нормандии построят "диснейленд", посвященный высадке союзников 14:03
В Петербурге мужчина попытался украсть картину, упал и сломал ногу 14:00
В США рассказали о смертоносности старых российских ракет 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 15:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Вова Беспредел" рассказал о неизвестных преступлениях банды Цапка

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Владимир Алексеев (справа) Фото: Андрей Миронов/ТАСС Владимир Алексеев (справа) Фото: Андрей Миронов/ТАСС
Владимир Алексеев (справа) Фото: Андрей Миронов/ТАСС

Владимир Алексеев из "банды Цапка", отбывающий с 2013 года пожизненный срок в Мордовии, признался в ранее неизвестных преступлениях бандитов из станицы Кущевской. Об этом сообщает "Интерфакс".

Расследованием новых эпизодов кровавой банды занимается главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Цеповяза этапируют из омской колонии в Ростовскую область

"Вова Беспредел", как называли Алексеева подельники, проходит обвиняемым по уголовному делу в отношении Федора Стрельцова, Натальи Стришней (экс-супруги ранее осужденного Вячеслава Цеповяза), ее брата Ивана и других лиц.

В ходе следствия он заявил об участии всех троих в преступной группировке. Якобы, они были в банде генераторами идей и работали с банками, занимаясь обналичиванием и легализацией денег. Алексеев также рассказал, что в 2010 году Наталья Цеповяз и ее брат придумали схему, как завладеть имуществом местного бизнесмена Александра Исюка, который под угрозой физической расправы над ним был вынужден взять на свое предприятие кредит - около 70 миллионов рублей и впоследствии отдать всю сумму бандитам.

Кстати, сам источник этих сведений занимался персональной охраной главаря банды и в случае необходимости физически расправлялся с несговорчивыми. По словам Владимира Алексеева, в 2008 году Наталья Цеповяз с братом через подконтрольного им полицейского инспирировали возбуждение уголовного дела против бизнесмена Николая Гордика, который не хотел отдать им половину своего бизнеса и активов. Предпринимателя заставили подписать документы в СИЗО, куда его все-таки отправили. Бывшая жена Цеповяза и ее брат находятся под домашним арестом, Федор Стрельцов - в розыске.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
В Крыму назвали агонией анонсированный Чубаровым "марш достоинства"
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Право
Право
Александр Бастрыкин предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Профилактика
Профилактика
Мошенничество с банкоматами: как не стать жертвой аферистов