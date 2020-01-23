Чиновники переселили пенсионера из аварийного дома в строительный вагончик

В одном из таких многоквартирных домов на условиях соцнайма и жил до недавних пор бывший рыбак, пенсионер Альфред Гумеров. Дом прогнил, грозил вот-вот обрушиться, и власти приняли решение экстренно переселить старика… в строительный вагончик. В старом рыбацком поселке сегодня переселить людей оказалось просто некуда. Жилищный фонд изношен: из 25 домов аварийными признаны 18.
В дело вмешалась районная прокуратура. Вагон, приспособленный под жилье Альфреду Гумерову, сотрудники ведомства признали тоже непригодным для проживания. Как значится в вердикте прокуратуры, зимой "при отсутствии резервного источника энергоснабжения для системы обогрева в помещении, создается угроза жизни и здоровью проживающего". Иными словами, в вагончике можно замерзнуть, если отключится электричество, которым он обогревается.
Прокурор обратился в суд с иском к администрации села Находка о возложении обязанности предоставить Альфреду Гумерову соответствующее всем нормам жилье по договору соцнайма, причем вне очереди. Суд требование удовлетворил, администрацию обязали дать пенсионеру новое жилье.
Но проблема в том, что свободного жилья, соответствующего всем санитарным, пожарным требованиям, в Находке нет. "РГ" обратилась за разъяснением в администрацию Тазовского района, как они видят решение проблемы? "Перед сносом дома на улице Подгорной, мы провели опрос жителей, в том числе и Альфреда Гумерова, согласен ли он переехать в райцентр - поселок Тазовский в 66 километрах от Находки, более крупный и комфортный населенный пункт. Альфред Гумеров решил переехать в Тазовский, - сообщили в администрации Тазовского района. - Там в следующем году как раз сдается дом для переселенцев из аварийного жилья. Поэтому Альфреду Гумерову и предложили временный вариант - вагон-дом, оборудованный мебелью, отопительными приборами, вытяжкой, но только на время строительства нового жилья. Сам он согласился на этот вариант".
"РГ" будет следить за развитием ситуации. Эта ситуация в очередной раз обнажила проблему аварийного жилья в округе, особенно в самых отдаленных районах, где аварийными признаются чуть не целые поселки. И чтобы расселить всех людей, жилье нужно строить просто рекордными темпами.