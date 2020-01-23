Чиновники переселили пенсионера из аварийного дома в строительный вагончик

Село Находка на Ямале из числа тех, про которые говорят - забытое. Сюда только раз в неделю из райцентра летает вертолет, а если хочешь добраться до столицы округа Салехарда, надо преодолеть еще тысячу километров. Большая часть населения - семьи рыбаков и старики - бывшие оленеводы, осевшие здесь после долгой кочевой жизни. Из соцсферы здесь школа-интернат, пекарня и два с половиной десятка жилых домов. Почти все жилье - полуразвалившееся наследие советского прошлого.

В одном из таких многоквартирных домов на условиях соцнайма и жил до недавних пор бывший рыбак, пенсионер Альфред Гумеров. Дом прогнил, грозил вот-вот обрушиться, и власти приняли решение экстренно переселить старика… в строительный вагончик. В старом рыбацком поселке сегодня переселить людей оказалось просто некуда. Жилищный фонд изношен: из 25 домов аварийными признаны 18.

В дело вмешалась районная прокуратура. Вагон, приспособленный под жилье Альфреду Гумерову, сотрудники ведомства признали тоже непригодным для проживания. Как значится в вердикте прокуратуры, зимой "при отсутствии резервного источника энергоснабжения для системы обогрева в помещении, создается угроза жизни и здоровью проживающего". Иными словами, в вагончике можно замерзнуть, если отключится электричество, которым он обогревается.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации села Находка о возложении обязанности предоставить Альфреду Гумерову соответствующее всем нормам жилье по договору соцнайма, причем вне очереди. Суд требование удовлетворил, администрацию обязали дать пенсионеру новое жилье.

Вагон, приспособленный под жилье Альфреду Гумерову, прокуратура признала непригодным

Но проблема в том, что свободного жилья, соответствующего всем санитарным, пожарным требованиям, в Находке нет. "РГ" обратилась за разъяснением в администрацию Тазовского района, как они видят решение проблемы? "Перед сносом дома на улице Подгорной, мы провели опрос жителей, в том числе и Альфреда Гумерова, согласен ли он переехать в райцентр - поселок Тазовский в 66 километрах от Находки, более крупный и комфортный населенный пункт. Альфред Гумеров решил переехать в Тазовский, - сообщили в администрации Тазовского района. - Там в следующем году как раз сдается дом для переселенцев из аварийного жилья. Поэтому Альфреду Гумерову и предложили временный вариант - вагон-дом, оборудованный мебелью, отопительными приборами, вытяжкой, но только на время строительства нового жилья. Сам он согласился на этот вариант".

"РГ" будет следить за развитием ситуации. Эта ситуация в очередной раз обнажила проблему аварийного жилья в округе, особенно в самых отдаленных районах, где аварийными признаются чуть не целые поселки. И чтобы расселить всех людей, жилье нужно строить просто рекордными темпами.