Чиновники переселили пенсионера из аварийного дома в строительный вагончик

Новости

За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
Средняя цена ОСАГО снизилась до 5423 рублей 17:04
Психолог объяснила, вредно ли детям смотреть фильмы ужасов 17:00
В Череповце два человека пострадали при взрыве пороха в квартире 16:55
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 16:55
В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы 16:54
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде 16:48
На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран 16:48
На Северном флоте собак научили искать взрывчатку 16:48
Москалькова: У Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания в тюрьме 16:47
В уфимской школе девочка получила удар ножом 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 17:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вот такая Находка

Чиновники переселили пенсионера из аварийного дома в строительный вагончик
Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Село Находка на Ямале из числа тех, про которые говорят - забытое. Сюда только раз в неделю из райцентра летает вертолет, а если хочешь добраться до столицы округа Салехарда, надо преодолеть еще тысячу километров. Большая часть населения - семьи рыбаков и старики - бывшие оленеводы, осевшие здесь после долгой кочевой жизни. Из соцсферы здесь школа-интернат, пекарня и два с половиной десятка жилых домов. Почти все жилье - полуразвалившееся наследие советского прошлого.

В одном из таких многоквартирных домов на условиях соцнайма и жил до недавних пор бывший рыбак, пенсионер Альфред Гумеров. Дом прогнил, грозил вот-вот обрушиться, и власти приняли решение экстренно переселить старика… в строительный вагончик. В старом рыбацком поселке сегодня переселить людей оказалось просто некуда. Жилищный фонд изношен: из 25 домов аварийными признаны 18.

Фото: Владимир Аносов/РГ
На Кубани прекратили дело против сироты за распил гнилых деревьев

В дело вмешалась районная прокуратура. Вагон, приспособленный под жилье Альфреду Гумерову, сотрудники ведомства признали тоже непригодным для проживания. Как значится в вердикте прокуратуры, зимой "при отсутствии резервного источника энергоснабжения для системы обогрева в помещении, создается угроза жизни и здоровью проживающего". Иными словами, в вагончике можно замерзнуть, если отключится электричество, которым он обогревается.

Прокурор обратился в суд с иском к администрации села Находка о возложении обязанности предоставить Альфреду Гумерову соответствующее всем нормам жилье по договору соцнайма, причем вне очереди. Суд требование удовлетворил, администрацию обязали дать пенсионеру новое жилье.

Вагон, приспособленный под жилье Альфреду Гумерову, прокуратура признала непригодным

Но проблема в том, что свободного жилья, соответствующего всем санитарным, пожарным требованиям, в Находке нет. "РГ" обратилась за разъяснением в администрацию Тазовского района, как они видят решение проблемы? "Перед сносом дома на улице Подгорной, мы провели опрос жителей, в том числе и Альфреда Гумерова, согласен ли он переехать в райцентр - поселок Тазовский в 66 километрах от Находки, более крупный и комфортный населенный пункт. Альфред Гумеров решил переехать в Тазовский, - сообщили в администрации Тазовского района. - Там в следующем году как раз сдается дом для переселенцев из аварийного жилья. Поэтому Альфреду Гумерову и предложили временный вариант - вагон-дом, оборудованный мебелью, отопительными приборами, вытяжкой, но только на время строительства нового жилья. Сам он согласился на этот вариант".

"РГ" будет следить за развитием ситуации. Эта ситуация в очередной раз обнажила проблему аварийного жилья в округе, особенно в самых отдаленных районах, где аварийными признаются чуть не целые поселки. И чтобы расселить всех людей, жилье нужно строить просто рекордными темпами.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе"
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку