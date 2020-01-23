Где в России самые высокие новостройки

Эпоха малоэтажной застройки почти ушла в прошлое. Сейчас города активно растут вверх. Эксперты подсчитали среднюю этажность новых и старых домов в российских муниципалитетах. Оказалось, что самые высокие новостройки - в Подмосковье, а самая высокая вторичка - в Ленинградской области.

"Лидеры рейтинга - города Котельники и Одинцово, где строят дома высотой 25 этажей. Немного, на три этажа, отстают от них Кудрово и Москва", - говорится в исследовании портала Domofond.ru.

На пятом месте по высотности - Ростов-на-Дону, где в среднем новые здания включают в себя 20 этажей. Далее идут Екатеринбург, Казань и Уфа - во всех трех случаях средний показатель 19. На этаж ниже новостройки в Люберцах и Мурино.

Из числа других миллионников новостройки по 17 этажей чаще всего встречаются в Воронеже, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми и Самаре. На этаж меньше - в Волгограде.

В Нижнем Новгороде средняя этажность 12, а замыкает список самый невысокий мегаполис - Челябинск: тут застройщики предпочитают возводить десятиэтажки.

"Самые скромные новостройки - во Владикавказе: всего шесть этажей. На этаж выше принято строить многоквартирные дома в Геленджике и подмосковном Пироговском", - говорят аналитики.

Кстати

Лидеры по высоте домов на вторичном рынке - Кудрово и Мурино. Здесь медианная этажность составила 18 этажей. Позиции с третьей по десятую занимают подмосковные города: максимум (17 этажей) в Балашихе, Видном, Люберцах, Одинцове и Химках, а минимум (14 этажей) в Мытищах.