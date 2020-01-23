В 2020-2022 годах Российская Федерация выйдет из капитала 19 предприятий Уральского округа. В целом по стране частным собственникам планируют передать доли в 13-ти ООО, акции 186 АО и 86 унитарных предприятий, а также 1168 имущественных объектов. Общая выручка от реализации госсобственности в этом году должна составить около 3,5 миллиарда рублей.

В сознании екатеринбуржцев Дом печати давно уже не ассоциируется с типографией - так называется ресторан, в числе других заведений общепита расположившийся на площадях издательского комплекса. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Большая часть предприятий, выставленных на реализацию, - это издательства и типографии (их 11), компании из секторов энергетики, агропрома и промышленности, хотя встречаются и иные, например НИИ и конструкторские бюро. В частности, на Среднем Урале государство собирается реализовать 34-процентную долю в институте "Уралгипроруда". Целиком продается Свердловская топливная компания, чей профиль - торговля ГСМ, совхоз "Знаменский", типография "Уральский рабочий", компания "Формат" (торговля и ремонт автотранспорта).

Интересно, что большая часть активов выставляется на аукционы уже не первый раз, так, топливной компании до этого пытались найти нового хозяина дважды. Но, пожалуй, один из самых сложных для реализации активов - старейшее в регионе издательско-полиграфическое предприятие "Уральский рабочий". В 2015-м его оценили в 690,8 миллиона рублей, желающих заплатить такую цену не нашлось, и в 2016-м ее снизили до 583 миллионов, в 2017-м - до 488, но торги отменили по инициативе Росимущества. В этот раз 3,9 миллиона акций собираются пустить с молотка за 402 миллиона рублей, аукцион назначен на 4 февраля.

Впрочем, опрошенные нами эксперты сомневаются, что удешевление лота привлечет много потенциальных инвесторов. И, если таковые найдутся, скорее всего, их будут интересовать участки в центре города, чем издательство как бизнес. В 2018 году чистая прибыль "Уральского рабочего", по данным Росстата, составила всего 5,3 миллиона рублей, упав на 37 процентов по сравнению с 2017-м. Если в советские годы в комплексе зданий типографии размещалось множество редакций СМИ и печаталась периодика, то в последнее время предприятие сконцентрировалось на выпуске книг и сдаче помещений в аренду, чем активно пользуется сфера услуг.

- Требуется комплексная независимая оценка стоимости бизнеса, предусматривающая сочетание затратного, рыночного и доходного методов, поскольку инвестора всегда интересует альтернативная эффективность инвестиций, - анализирует ситуацию Андрей Плахин, заведующий кафедрой менеджмента УрГЭУ. - Учитывая высокую стоимость земли в центре Екатеринбурга, большой инвестиционный интерес может представлять именно она - скажем, под строительство современного многофункционального делового или торгово-развлекательного центра. При затратном подходе исходим из предположения, что основную ценность представляет имущественный комплекс "Уральского рабочего": производственный корпус, компрессорная станция и ремонтно-строительный цех на проспекте Ленина 49б, административный корпус на улице Тургенева, 13, а также склады и гараж на улице Артинской, 16а. При этом здания в основном достаточно старые и, очевидно, потребуются значительные средства на их реконструкцию.

Вряд ли удешевление лота привлечет много потенциальных инвесторов. И, если таковые найдутся, скорее всего, их будут интересовать участки в центре города, чем издательство как бизнес

Кроме того, по словам эксперта, важно оценить рыночные возможности использования оборудования: насколько можно повысить его эффективность, какой потенциал имеется сегодня, какие виды печатной продукции можно будет производить в будущем? Поскольку сопоставимые аналоги в центре Екатеринбурга найти трудно, надо понимать, что рыночный подход может не дать объективной оценки, констатирует Плахин.

Компанию "Уральскому рабочему" в программе приватизации составят еще 10 типографий по всей стране, в том числе два знаковых для УрФО объекта: челябинский и тюменский Дома печати. Оба расположены в центре города, что влияет на ликвидность, и сочетают в себе производственные и офисные функции. В 2017 году пакеты акций уже выставляли на продажу, но в последний момент Росимущество отменило торги, как и в Екатеринбурге: ради разработки финансовой модели модернизации и выхода типографий на новые рынки. К слову, власти и Свердловской, и Тюменской областей тогда выступили за сохранение специализации имущественных комплексов.

По мнению руководителя юридического агентства "Юс Когенс" Светланы Корабель, проблемы при приватизации предприятий обычно связаны с тем, что на продажу выставляется не бизнес - уникальная технология, отработанная линия производства, а материальные объекты: станки, земля, стадо и т.п.

- Даже если типография обновила оборудование, содержание огромных цехов - это постоянные немалые расходы, тогда как современные технологии позволяют печатать полиграфическую продукцию в компактном помещении. Сомневаюсь, что совхоз, выставленный на торги, обладает какими-то ноу-хау, а землю и животных проще купить по отдельности. Кроме того, вместе с неэффективным госимуществом инвестор рискует получить персонал, привыкший работать по старинке, - его не уволить и мигом не переучить. Все это, как и переоценка первоначальной стоимости активов, может охладить пыл покупателей, - рассуждает эксперт.

Отчасти мысль, что план приватизации, утвержденный 31 декабря 2019 года, - это не про прямое пополнение бюджета, а про необходимость повышать эффективность управления, - подтверждается пояснениями Минфина РФ. Вырученные от продажи долей и акций некоторых компаний средства собираются направить на финансирование стратегических планов развития и инвестпроектов.