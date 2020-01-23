Крупнейший нефтяной регион России стабилизировал добычу

Новости

За счет чего Минск планирует сократить выбросы парниковых газов 18:00
"Триумфы" Балтфлота отразят условный ракетный удар по Калининграду 17:55
Skoda показала детали нового компактного кроссовера на видео 17:51
Пуленепробиваемый щит из полиэтилена разработали в США 17:51
Туроператоры рассказали, как себя вести россиянам на курортах Китая 17:39
Видеоигра про гибель человечества от чумы стала популярна в Китае 17:39
МИД дал россиянам рекомендации в связи с коронавирусом 17:37
Костин назвал сроки удешевления ипотеки до 8 процентов 17:35
Главную омскую елку пустят на хоккейные клюшки 17:27
Путин и принц Чарльз обменялись рукопожатиями на форуме памяти о Холокосте 17:23
В Петербурге прооперировали девочку с родимым пятном на 80% тела 17:20
Умер барабанщик хардкор-группы Kill Your Idols Винни Вэлью 17:20
Кроссовер Tesla выйдет на полгода раньше срока 17:15
Путин предложил созвать саммит стран-основателей ООН 17:08
Толстой: Делегация РФ в ПАСЕ поднимет вопрос дискриминации Sputnik Estonia 17:08
Средняя цена ОСАГО снизилась до 5423 рублей 17:04
Психолог объяснила, вредно ли детям смотреть фильмы ужасов 17:00
В Череповце два человека пострадали при взрыве пороха в квартире 16:55
Сын умершего обвинителя Кевина Спейси выступит против актера в суде 16:55
В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы 16:54
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде 16:48
На Дельфийские игры в Омск приедут представители 115 стран 16:48
На Северном флоте собак научили искать взрывчатку 16:48
Москалькова: У Наамы Иссахар нет жалоб на условия содержания в тюрьме 16:47
В уфимской школе девочка получила удар ножом 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 16:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крупнейший нефтяной регион России стабилизировал добычу

Текст: Сергей Тихонов
Уже третий год подряд добыча "черного золота" в крупнейшем нефтяном регионе нашей страны - Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) или, как еще его называют - Югра, остается почти неизменным.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

С 2007 года она снизилась здесь более чем на 15%, но с 2017 года падение производства удалось остановить. Мнения экспертов о том, как долго получится удерживать его на сегодняшнем уровне, разняться. Многое будет зависеть от налоговых условий, в которых нефтяникам придется работать в дальнейшем.

В России могут ужесточить штрафы за сжигание попутного нефтяного газа

Югра показала пример, как можно поддержать производство, в регионе, где большинство крупных месторождений считаются истощенными, а новые участки все чаще относятся к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ).

"В первую очередь стабилизация добычи в ХМАО связана с рекордным объемом бурения в период 2016-2019 годов. За 4 года введено 18,4 тыс. новых скважин", - пояснил консультант VYGON Consulting Денис Пигарев. Он также считает, что частично этому способствовали введённые в сентябре 2013 года льготы для ТРИЗ, доля которых в общем объеме добычи ХМАО уже достигла 15%.

В 2019 году в Югре было добыто 236,1 млн тонн, что всего на 400 тыс. тонн меньше чем в 2018 году. Впрочем, по мнению специалистов, надеяться на то, что падение производства остановлено окончательно, преждевременно.

"Уже в 2019 году наблюдается замедление активности в части бурения, поэтому сохранение тренда в среднесрочной перспективе маловероятно в текущих условиях", - сказал Денис Пигарев. Он подчеркнул, что качество ресурсной базы региона с каждым годом ухудшается. За последние 10 лет во всей Западной Сибири дебит новых скважин сократился на 34%, а обводненность выросла на 50% при увеличении доли горизонтальных скважин в общем фонде с 11% до 30%.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
МИД: Санкции США не остановят "Северный поток-2"

При этом доля ЮГРЫ в общероссийском производстве нефти снизилась с 57% в 2007 году, до 42% в прошлом, но область все равно остается крупнейшим нефтедобывающим регионом в России. Поэтому возобновление сокращения добычи здесь будет весьма болезненным для всей нефтяной отрасли нашей страны. По мнению некоторых экспертов, производство здесь будет продолжать снижаться на 1,5% ежегодно, а это около 3,5 млн тонн в год.

"Для сохранения положительной тенденции в ХМАО необходим системный пересмотр фискальных условий для региона", - считает Денис Пигарев. Он отметил, что итоги первого года работы пилотных проектов по переходу на налог на добавленный доход (НДД) показали, что на действующих месторождениях Западной Сибири, наблюдается прирост добычи относительно действующей налоговой системы. "Необходимо рассмотрение вопроса о расширении периметра эксперимента. Другим механизмом для роста инвестиций могло бы стать введение "аплифта" (налогового вычета) для поддержки нового бурения на крупных месторождениях региона" - подчеркнул Пигарев.

Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в "Собиборе"
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку