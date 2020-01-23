Крупнейший нефтяной регион России стабилизировал добычу

Уже третий год подряд добыча "черного золота" в крупнейшем нефтяном регионе нашей страны - Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) или, как еще его называют - Югра, остается почти неизменным.

С 2007 года она снизилась здесь более чем на 15%, но с 2017 года падение производства удалось остановить. Мнения экспертов о том, как долго получится удерживать его на сегодняшнем уровне, разняться. Многое будет зависеть от налоговых условий, в которых нефтяникам придется работать в дальнейшем.

Югра показала пример, как можно поддержать производство, в регионе, где большинство крупных месторождений считаются истощенными, а новые участки все чаще относятся к трудноизвлекаемым запасам (ТРИЗ).

"В первую очередь стабилизация добычи в ХМАО связана с рекордным объемом бурения в период 2016-2019 годов. За 4 года введено 18,4 тыс. новых скважин", - пояснил консультант VYGON Consulting Денис Пигарев. Он также считает, что частично этому способствовали введённые в сентябре 2013 года льготы для ТРИЗ, доля которых в общем объеме добычи ХМАО уже достигла 15%.

В 2019 году в Югре было добыто 236,1 млн тонн, что всего на 400 тыс. тонн меньше чем в 2018 году. Впрочем, по мнению специалистов, надеяться на то, что падение производства остановлено окончательно, преждевременно.

"Уже в 2019 году наблюдается замедление активности в части бурения, поэтому сохранение тренда в среднесрочной перспективе маловероятно в текущих условиях", - сказал Денис Пигарев. Он подчеркнул, что качество ресурсной базы региона с каждым годом ухудшается. За последние 10 лет во всей Западной Сибири дебит новых скважин сократился на 34%, а обводненность выросла на 50% при увеличении доли горизонтальных скважин в общем фонде с 11% до 30%.

При этом доля ЮГРЫ в общероссийском производстве нефти снизилась с 57% в 2007 году, до 42% в прошлом, но область все равно остается крупнейшим нефтедобывающим регионом в России. Поэтому возобновление сокращения добычи здесь будет весьма болезненным для всей нефтяной отрасли нашей страны. По мнению некоторых экспертов, производство здесь будет продолжать снижаться на 1,5% ежегодно, а это около 3,5 млн тонн в год.

"Для сохранения положительной тенденции в ХМАО необходим системный пересмотр фискальных условий для региона", - считает Денис Пигарев. Он отметил, что итоги первого года работы пилотных проектов по переходу на налог на добавленный доход (НДД) показали, что на действующих месторождениях Западной Сибири, наблюдается прирост добычи относительно действующей налоговой системы. "Необходимо рассмотрение вопроса о расширении периметра эксперимента. Другим механизмом для роста инвестиций могло бы стать введение "аплифта" (налогового вычета) для поддержки нового бурения на крупных месторождениях региона" - подчеркнул Пигарев.