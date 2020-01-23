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23.01.2020 07:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Каменщиков ближе не нашли

В Челябинскую область пригласят квалифицированных специалистов из Китая
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 13(8067)
Область готова принять больше работников из дальнего зарубежья. Правда, если на 2019 год была установлена квота на 196 трудовых мигрантов, то на 2020-й - 189. Но регион направит новые предложения Минтруду РФ, чтобы предельную цифру пересмотреть в сторону увеличения, сообщили "РГ" в главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области.

Приглашать планируется не разнорабочих или представителей сферы развлечений. Региону нужны квалифицированные специалисты для реализации технически и экологически значимого проекта. Металлурги Магнитки и китайская компания Sinosteel Equipment & Engineering Co заключили меморандум о сотрудничестве в реконструкции коксохимического производства. В частности, строительство комплекса новой коксовой батареи позволит вывести из эксплуатации несколько других, морально и физически устаревших, и сократить ежегодные выбросы в атмосферу более чем на 11 тысяч тонн. Комбинат решил не затягивать с реализацией этого проекта, начав его на год раньше планируемого, однако оказалось, что отечественные специалисты по огнеупорной кладке, которых не так много в стране, будут в это время работать на объектах другого металлургического гиганта. Лучшим выходом посчитали пригласить работников специализированной компании из КНР - около 640 специалистов.

Как отметили в областном управлении по труду и занятости, эта мера не взорвет рынок труда и не создаст дополнительных сложностей в трудоустройстве для южноуральцев, поскольку речь идет о таких компетенциях, которых в области нет. Где возможно замещение иностранных работников, приоритет отдается соотечественникам, причем не только местным жителям. Для организации межрегионального обмена трудовыми ресурсами регион заключил соглашения с органами службы занятости населения целого ряда субъектов РФ, в том числе Курганской и Свердловской областей и ЯНАО.

Фото: iStock
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По данным на конец прошлого года, на Южном Урале коэффициент напряженности на рынке труда (количество незанятых граждан на одну вакансию) - менее единицы. Проще говоря, для каждого соискателя есть вакансия. Уровень регистрируемой безработицы - 1,12 процента (годом ранее он был на уровне 1,14). Самый большой дефицит рабочих рук в регионе испытывают обрабатывающие производства (4270 вакансий), здравоохранение и сфера социальных услуг (2705), торговля, ремонт автотранспортных средств (1918), образование (1736), сельское и лесное хозяйства (1544), а также госуправление и обеспечение военной безопасности, финансовая и страховая сферы. Примечательно, что в строительстве нехватка рабочих вовсе не зашкаливает - 904 вакансии, что может свидетельствовать о не слишком интенсивном развитии отрасли. Совсем невысокий спрос (158 человек) в другой важной сфере - водоснабжении, водоотведении и обращении с отходами.

А вот птицепром, судя по статистике службы занятости, активно развивается: в этой отрасли требуется 332 обработчика птицы и лишь один такой специалист стоит на учете в службе занятости. Высокие шансы трудоустроиться у поваров, водителей, полицейских, консультантов, музыкальных руководителей, инспекторов дорожно-постовой службы. Меньше альтернатив предлагает рынок представителям рабочих специальностей - резчикам металла, слесарям, наладчикам станков, электромеханикам, монтажникам радиоэлектронной аппаратуры. И самая острая конкуренция, что предсказуемо, среди бухгалтеров, юрисконсультов, экономистов. Конкурс на одно место здесь больше, чем в престижных вузах, а коэффициент востребованности стремится к нулю.

Прямая речь

Владислав Смирнов, начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области:

- Рынок труда успокоился после прошлогодних колебаний, когда увеличение пособий по безработице привело к росту зарегистрированных в службе занятости. Иных причин для такой динамики не было - индекс промышленного производства даже вырос, составив 102,4 процента. Сейчас мы вернулись к минимальным значениям прошлого года. Активность работодателей восстановилась после новогодних каникул, чего нельзя сказать о соискателях. Поэтому к концу января ожидаем некоторого сезонного всплеска обращений. Но в целом в 2020-м прогнозируем снижение безработицы. Состояние экономики и демографическая ситуация будут поддерживать этот тренд.

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