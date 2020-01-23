На Урале рабочие погибли во время промывки цистерны

В Камышлове Свердловской области двое работников автомойки погибли, когда пытались очистить изнутри цистерну клиента, в которой перевозили дистиллированное талловое масло - продукт обработки серной кислотой сульфатного мыла, получаемого в качестве побочного вещества при варке целлюлозы. Возбуждено уголовное дело.

Трагический инцидент произошел вечером 22 января. По словам начальника пресс-службы МВД по региону Валерия Горелых, погибшие - местные жители 1961 и 1992 годов рождения.

- Когда водитель тягача почувствовал неладное, то попробовал своими силами спасти рабочих: надел противогаз и попытался достать их из цистерны. Это ему не удалось. Тогда на место происшествия вызвали пожарных - они извлекли тела, - рассказал Валерий Горелых.

Фура с нижегородскими номерами, по предварительным данным полиции, доставила в Омск партию дистиллированного таллового масла, а на обратном пути шофер решил отмыть бочку.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Тела умерших направлены на вскрытие (внешних признаков криминальной смерти нет). Также проверяются документы относительно перевозившихся в цистерне материалов, - сообщил пресс-секретарь регионального Следственного комитета Александр Шульга.