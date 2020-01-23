Виновник ДТП с пятью погибшими на Урале имел 30-летний стаж за рулем

Погибшие во вчерашнем ДТП с грузовиком в Челябинской области оказались гражданами одной из среднеазиатских республик. А их водитель, допустивший занос иномарки на встречную полосу, имел 31-летний водительский стаж, сообщили в четверг в ГИБДД региона.

- Иномаркой Honda Stream управлял 50-летний водитель, имевший 31-летний водительский стаж, - сообщили в пресс-службе ГИБДД. - К административной ответственности за нарушения ПДД РФ за все это время он привлекался только один раз. Вместе с ним в салоне находились четыре пассажира в возрасте 57, 44, 27 и 23 лет - все граждане одной из среднеазиатских республик. Они направлялись в сторону границы с Казахстаном.

КамАЗ с прицепом, под который влетела иномарка, перевозил груз в сторону Челябинска. Его 34-летний водитель не пострадал.