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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Главным следственным управлением ГУ МВД по Челябинской области завершено следствие по делу о ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщили в четверг в полицейском главке региона.

Фото: ГУ МВД России по Челябинской области
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- Следствием установлено, что 28 июля прошлого года на 18 километре автодороги Байрамгулово - Миасс - Карабаш в Аргаяшском районе, 61-летний водитель Lexus совершил столкновение с автомашиной Lada,- пояснили в пресс-службе ГУ МВД региона. - В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажирка Lada получили телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Дорожный инцидент произошел на повороте. Как отмечается, Lexus бывшего чиновника пошел на обгон на участке дороги, где этот маневр запрещен. В результате пострадали находившиеся в Lada молодые екатеринбуржцы, возвращавшиеся с отдыха на озере.

В ходе следствия Косилову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как пояснили в ГУ МВД региона, уголовное дело о ДТП направлено в прокуратуру Челябинской области для утверждения обвинительного заключения. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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