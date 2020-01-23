В Челябинске позеленела река Миасс

Вслед за снегом, окрасившимся в зеленый цвет на въезде со стороны Екатеринбурга, ярко-зеленый оттенок приобрела и река Миасс. Вызвано это попаданием в реку органического красителя, сообщили в четверг в минэкологии региона.

- Краситель Уранин А добавляют в систему теплоснабжения для того, что бы выявить протечки в трубах, - сообщил руководитель управления общественного просвещения минэкологии Виталий Безруков. - Очевидно, из такой протечки вода с красителем попала в ливневую канализацию, а затем в реку. В Металлургический район Челябинска уже направлены инспекторы минэкологии, которые должны зафиксировать этот факт и передать о нем информацию в соответствующие ведомства для устранения ЧП.

В Минэкологии пояснили, что попавший в реку краситель абсолютно безопасен для человека. Однако сам сброс ливневых стоков в водные объекты строжайше запрещен.