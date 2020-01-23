В Тюмени прооперировали девочку с редчайшей карциномой Франца

Детские хирурги прооперировали 9-летнюю девочку с редкой онкопатологией - псевдопапиллярной опухолью поджелудочной железы.

"У ребенка была наиболее редкая форма и без того нечасто встречающегося заболевания - карцинома Франца", - рассказала Анастасия Дембицкая, сотрудник пресс-службы областного департамента здравоохранения.

Как отмечают специалисты, впервые заболевание диагностировали в 1927 году, но описали его лишь спустя тридцать лет. По данным на 2016 год, в мировой медицинской литературе зафиксировано всего 1100 случаев таких опухолей.

"Ввиду малой чувствительности карциномы Франца к лекарственной терапии, основным методом лечения является операция", - пояснили в профильном ведомстве.

Операция длилась почти три часа. Детские хирурги ОКБ №2 выполнили ее с ювелирной точностью: новообразование размером 7 на 6 сантиметров начало прорастать в крупные кровеносные сосуды, отделять его от них пришлось с осторожностью.

Операция завершилась благополучно, большой кровопотери удалось избежать. Сейчас девочку уже выписали из больницы, но врачи продолжать наблюдать за ее здоровьем.

"Поскольку карционома Франца крайне редко метастазирует, прогноз на полное выздоровление благоприятный. По данным клинических наблюдений, радикально прооперированные пациенты живут в течение многих лет без признаков рецидива заболевания", - резюмировали в тюменском Минздраве.