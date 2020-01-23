Новости

Подозрение на коронавирус у китаянки в Петербурге не подтвердилось 15:37
В Англии автономные шаттлы-роботы начали перевозить пассажиров 15:35
Белорусские медики получили реактивы для выявления коронавируса 15:29
Умер легендарный исполнитель ролей щекастых злодеев Дзё Сисидо 15:20
"Вова Беспредел" рассказал о неизвестных преступлениях банды Цапка 15:12
Неизвестный открыл стрельбу и захватил заложников в центре Еревана 15:11
В Приморье сыграли 12 партию матча за женскую мировую шахматную корону 15:11
Может ли посылка из Китая "заразить" коронавирусом 15:10
Назван самый популярный сериал Netflix 15:00
Geely Atlas Pro едет в Россию с турбомотором Volvo и 4х4 15:00
Россияне стали предпочитать экологические авоськи пластиковым пакетам 15:00
Убившая своих детей жительница Прикамья находится в тяжелом состоянии 14:57
В ОДКБ начали строить планы на 2021 год 14:55
Сергей Собянин: Система распознавания лиц в видеокамерах будет полностью внедрена к 1 сентября в метро 14:54
Видео: По центру Екатеринбурга прогулялись слоны 14:53
В Ялте ураган повалил деревья и сорвал иллюминацию 14:47
Путин: Блокаду Ленинграда и Холокост - ни с чем сравнить нельзя 14:33
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2" 14:28
Найдена сенсационная жертва Везувия со стеклянным мозгом 14:26
Владелец "Сочи" заявил, что согласовывал с Кокориным его аренду из "Зенита" 14:25
В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус 14:16
Диетолог предупредил о риске "заразиться" ожирением 14:05
В Нормандии построят "диснейленд", посвященный высадке союзников 14:03
В Петербурге мужчина попытался украсть картину, упал и сломал ногу 14:00
В США рассказали о смертоносности старых российских ракет 14:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 14:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: По центру Екатеринбурга прогулялись слоны

Текст: Екатерина Призова

В Екатеринбурге два слона - участника циркового шоу - сбежали сегодня от дрессировщиков, чем повергли в немалый шок горожан, оказавшихся в это время в районе цирка.

Слонов вывели размяться, и один из них, пользуясь случаем, отправился гулять по окрестностям.

Фото: Вести.Ru
В тульском цирке родился тигролев Пряник

Видеоролики с совершенно нетипичными для Среднего Урала животными мгновенно разлетелись по соцсетям. На одном, например, снятом из окна аудитории УрГЭУ, видно, как слон с удовольствием валяется в свежевыпавшем снегу. На другом - работники труппы пытаются вернуть животное назад к зданию цирка, направить его, но беглец не сдается.

Когда наиболее энергичного слона все же удается перевести обратно через дорогу, он не сразу соглашается уйти с улицы: ждет, пока следом пойдет и второй беглец. В итоге животные заходят в транспортировочный контейнер.

Общество Природа Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург РГ-Видео

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
В Крыму назвали агонией анонсированный Чубаровым "марш достоинства"
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года