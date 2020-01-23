Видео: По центру Екатеринбурга прогулялись слоны

В Екатеринбурге два слона - участника циркового шоу - сбежали сегодня от дрессировщиков, чем повергли в немалый шок горожан, оказавшихся в это время в районе цирка.

Слонов вывели размяться, и один из них, пользуясь случаем, отправился гулять по окрестностям.

Видеоролики с совершенно нетипичными для Среднего Урала животными мгновенно разлетелись по соцсетям. На одном, например, снятом из окна аудитории УрГЭУ, видно, как слон с удовольствием валяется в свежевыпавшем снегу. На другом - работники труппы пытаются вернуть животное назад к зданию цирка, направить его, но беглец не сдается.

Когда наиболее энергичного слона все же удается перевести обратно через дорогу, он не сразу соглашается уйти с улицы: ждет, пока следом пойдет и второй беглец. В итоге животные заходят в транспортировочный контейнер.