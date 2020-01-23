Кардиологи: женщины сильнее мужчин подвержены риску болезней сердца

Женские кровеносные сосуды стареют быстрее, чем мужские. Это выяснили американские ученые в ходе масштабного исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Cardiology. По мнению авторов работы, полученные выводы могут объяснить, почему женщины более восприимчивы к определенным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Команда под руководством Сьюзен Ченг из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе проанализировала данные около 145 000 артериального давления у 32 833 пациентов из США (54% женщин) в возрасте от пяти до 98 лет. Замеры проводились в течение 43 лет. Ученым было важно понять, когда и как повышается артериальное давление в течение жизни у мужчин и женщин и есть ли при этом гендерные закономерности.

Выяснилось: несмотря на то что у многих мужчин заболевания сердца развиваются раньше, чем у женщин, "анализ по гендерному признаку показывает, что рост артериального давления (АД) прогрессируют у женщин быстрее, начиная с раннего возраста". Стало очевидно, что функции сосудов у женщин со временем развиваются иначе, чем у мужчин. Удивительно, но повышение артериального давления у женщин начинается в более раннем по сравнению с мужчинами возрасте, сообщают исследователи. Более того, скорость, с которой прогрессирует повышение артериального давления, была значительно выше у женщин.

"Если мы определим одинаковый порог гипертонии для мужчин и женщин, то 30-летняя женщина с высоким АД, вероятно, будет иметь более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем того же возраста мужчина с высоким АД", - утверждает Ченг.

По словам ученых, эти результаты показывают, что женские кровеносные сосуды могут стареть быстрее, чем мужские. "Наше исследование не только подтверждает, что у женщин другая биология и физиология, но и объясняет, почему женщины более подвержены риску развития определенных сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Ченг.

"Эти результаты еще раз говорят о том, что при профилактике и лечении болезней сердца и кровеносных сосудов необходимо учитывать пол пациента и что результаты исследований с участием мужчин-добровольцев не обязательно могут быть перенесены на женщин", - говорит доктор Кристин Альберт, коллега Ченг.