Новости

Видео: В Индии начали поклоняться козе с "человеческим лицом" 13:21
Бондарев: Сохранение министрами-силовиками постов говорит об эффективности 13:20
На Кубани объявили экстренные предупреждения о смерчах и снеге 13:14
В России расширили круг лиц, которым может звонить задержанный 13:13
В Китае из-за пневмонии нового типа изолировали миллионный город Хуанган 13:10
В РФ проведут мероприятия, посвященные 200-летию открытия Антарктиды 13:07
В Петербурге "заминировали" офисы соцстраха и банка 13:07
Кардиологи: женщины сильнее мужчин подвержены риску болезней сердца 13:04
К 2030 году средняя продолжительность жизни в Беларуси вырастет до 80 лет 13:03
В Gucci опровергли, что Гудков стал амбассадором бренда в России 13:00
Tesla оценили дороже, чем весь Volkswagen 13:00
В Красноярском крае семья погибла из-за загоревшегося телевизора 13:00
Огромное древнее судно обнаружено на дне Вислы 12:54
"Жирному и злому" коту из барнаульского зоопарка привезли невесту 12:53
Законопроект о поправках к Конституции могут принять во втором чтении 11 февраля 12:52
Вирусолог рассказал, как бороться с коронавирусом 12:45
На Ставрополье завершено следствие по делу экс-министра спорта 12:34
Греф заявил о возможности своего ухода с поста главы Сбербанка 12:32
На Урале изобрели новый метод получения стали для Арктики 12:32
В Калининградской области ликвидировали нелегальный табачный завод 12:30
Госдума приняла закон о праве ребенка на жилье после развода родителей 12:29
Госдума одобрила введение должности зампреда Совета безопасности 12:26
Ученые узнали, как вели себя неандертальцы при извержениях Эльбруса 12:15
На АвтоВАЗе сделали ремонт в душевых 12:08
Рапота призвал выработать долгосрочную формулу цен на энергоносители 12:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 13:04
Рубрика: Общество

Кардиологи: женщины сильнее мужчин подвержены риску болезней сердца

Текст: Наталья Панасенко
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Женские кровеносные сосуды стареют быстрее, чем мужские. Это выяснили американские ученые в ходе масштабного исследования, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Cardiology. По мнению авторов работы, полученные выводы могут объяснить, почему женщины более восприимчивы к определенным сердечно-сосудистым заболеваниям.

Команда под руководством Сьюзен Ченг из медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе проанализировала данные около 145 000 артериального давления у 32 833 пациентов из США (54% женщин) в возрасте от пяти до 98 лет. Замеры проводились в течение 43 лет. Ученым было важно понять, когда и как повышается артериальное давление в течение жизни у мужчин и женщин и есть ли при этом гендерные закономерности.

Фото: Сергей Михеев
Академик РАН Давид Иоселиани: Лечение без реабилитации - деньги на ветер

Выяснилось: несмотря на то что у многих мужчин заболевания сердца развиваются раньше, чем у женщин, "анализ по гендерному признаку показывает, что рост артериального давления (АД) прогрессируют у женщин быстрее, начиная с раннего возраста". Стало очевидно, что функции сосудов у женщин со временем развиваются иначе, чем у мужчин. Удивительно, но повышение артериального давления у женщин начинается в более раннем по сравнению с мужчинами возрасте, сообщают исследователи. Более того, скорость, с которой прогрессирует повышение артериального давления, была значительно выше у женщин.

"Если мы определим одинаковый порог гипертонии для мужчин и женщин, то 30-летняя женщина с высоким АД, вероятно, будет иметь более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем того же возраста мужчина с высоким АД", - утверждает Ченг.

По словам ученых, эти результаты показывают, что женские кровеносные сосуды могут стареть быстрее, чем мужские. "Наше исследование не только подтверждает, что у женщин другая биология и физиология, но и объясняет, почему женщины более подвержены риску развития определенных сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Ченг.

"Эти результаты еще раз говорят о том, что при профилактике и лечении болезней сердца и кровеносных сосудов необходимо учитывать пол пациента и что результаты исследований с участием мужчин-добровольцев не обязательно могут быть перенесены на женщин", - говорит доктор Кристин Альберт, коллега Ченг.

Общество Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Формирование нового правительства России
Владимир Путин встретился с Биньямином Нетаньяху
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
В Крыму назвали агонией анонсированный Чубаровым "марш достоинства"
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года