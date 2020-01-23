Сервис Startmail.com, который использовали злоумышленники для рассылки угрожающих писем о минировании, заблокировал Роскомнадзор.

Зарегистрирован ресурс в Нидерландах. Доступ к нему ограничили на основании требования Генеральной прокуратуры. "Через данный почтовый сервис осуществлялась массовая рассылка ложных сообщений о минировании объектов на территории различных регионов РФ в период с 28 ноября 2019 года по настоящее время", - пояснили в Роскомнадзоре.

За этот период на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. "В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.)", - сообщает Федеральная служба безопасности.

Экстренные службы проводили проверку сообщений. Они оказывались ложными. Однако только в Москве, по сообщениям СМИ на конец прошлого года, было эвакуировано около 1,5 млн человек. В результате создавалась реальная угроза массового нарушения общественного порядка, распространялась тревога среди граждан, подчеркивают в Роскомнадзоре.

Информацию о том, кто конкретно управлял почтовыми ящиками, с которых приходили сообщения, в Startmail.com по запросу Роскомнадзора не предоставили. Тем не менее в ведомстве уверены, что владельцы этого ресурса являются "добропорядочными гражданами и не имеют отношения к злонамеренным действиям экстремистов". Но меры по блокировке ресурса необходимы, так как должны затруднить рассылку подобных сообщений и снизить их масштаб, отметили в Роскомнадзоре.

Только в Москве, по сообщениям СМИ на конец прошлого года, было эвакуировано около 1,5 млн человек

Технологически можно было бы блокировать рассылку таких сообщений, как сейчас научились блокировать спам, говорит председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов. Но в ситуации с сообщениями о минировании цена неверного отсева реального сообщения очень велика. "Я бы предложил вариант с двойным контролем. Если правоохранительные органы получают сообщение о заминировании, они также могут проанализировать эту информацию при помощи систем, аналогичных спам-фильтрам, и попытаться понять ее достоверность", - считает эксперт.