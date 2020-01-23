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23.01.2020 19:05
Рубрика: Спорт

Лучшие в Лозанне

Россияне выиграли общий зачет зимних юношеских Игр
Текст: Илья Трисвятский
Победой сборной России в неофициальном командном медальном зачете в швейцарской Лозанне завершились III юношеские зимние Олимпийские игры, в которых участвовали спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. Завоевано 29 наград - десять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых.

На втором месте с минимальным отставанием Швейцария - 24 (10 + 6 + 8), на третьем - Япония (9 + 7 + 1). Всего за две недели был разыгран 81 комплект наград в 15 видах спорта.

Если точнее, то у россиян еще больше медалей. Несколько наград выиграно в смешанных дисциплинах шорт-трека и хоккея 3х3, где в соревнованиях принимали участие интернациональные команды. Самой титулованной в составе нашей сборной в Лозанне стала биатлонистка Алена Мохова, которая увезла домой два "золота" и "серебро".

Кроме Моховой, на высшую ступень пьедестала почета в олимпийские январские дни поднимались игроки юношеской сборной по хоккею, биатлонист Олег Домичек, Аполлинария Панфилова - Дмитрий Рылов, Ирина Хавронина - Дарио Чиризано (все - фигурное катание), Анастасия Цыганова (скелетон), Анна Шпынева (прыжки на лыжах с трамплина), Диана Логинова, Павел Репилов, Михаил Карнаухов, Юрий Чирва (все - санный спорт) и лыжник Илья Трегубов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Наверное, самой яркой стала все же победа наших хоккеистов, ведь к этому виду спорта традиционно приковано наибольшее внимание болельщиков.

В турнире сражались команды возрастной категории U-16. В состав сборной России, руководимой Владимиром Филатовым, вошли игроки из клубных систем целого ряда участников КХЛ и выступающего в ВХЛ питерского "Динамо".

На предварительном этапе наши ребята разгромили родоначальников хоккея канадцев (6:2), Данию (9:0), а в полуфинале сокрушили Финляндию (10:1). В решающем матче против американцев уже в начале второго периода россияне вели в счете 3:0, причем в первой 20-минутке дублем отличился Матвей Мичков. В оставшееся время смогли забросить еще одну шайбу, сохранив свои ворота на замке, - итоговые 4:0!

- Ярким завершением Игр стала победа наших хоккеистов. Это "золото" и определило наше итоговое лидерство в медальном зачете соревнований, - сказал на церемонии чествования наших спортсменов в Лозанне президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. - В Швейцарии спортсмены сборной страны впервые смогли ощутить себя большой олимпийской семьей. Кто-то продолжит спортивную карьеру, кто-то найдет другой путь в жизни, но каждый уже сделал свой главный шаг - стал настоящим олимпийцем.

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