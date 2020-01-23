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23.01.2020 18:36
Рубрика: Экономика

Налет на рифы

Откроют ли курорты Египта этой весной
Текст: Алена Узбекова
Российские эксперты по авиабезопасности 24 января должны завершить очередную проверку курортных аэропортов Египта - в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе. Запланированы также переговоры с авиавластями Египта.

Последняя инспекция прошла почти год назад - в апреле 2019 года. "По информации источников в авиаслужбах Египта, январский визит "подпадает под планы российских властей по возобновлению российских полетов в Египет". По прогнозам экспертов авиаотрасли, если текущая проверка действительно окажется финальной, первые рейсы на курорты Египта отправятся в конце апреля - начале мая", - сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Росавиации на запрос "РГ" ответили, что ситуацию пока не комментируют. Ранее в минтрансе "РГ" сообщали, что решение будет приниматься после заключения российских спецслужб.

Президенты России и Египта обсудили вопросы восстановления авиасообщения

По данным АТОР, в начале недели специалисты уже ознакомились с работой аэропорта Хургады. Осмотрели терминалы, проанализированы системы безопасности в залах вылета и прибытия, процесс досмотра пассажиров и багажа, погрузки на воздушное судно, работу видеокамер. Особое внимание было уделено действиям персонала.

Процедура восстановления авиасообщения подразумевает несколько этапов, отмечают в АТОР. Если российская сторона признает египетские аэропорты безопасными, страны должны подписать протокол по авиабезопасности. Затем должен последовать указ президента о возобновлении полетов на курорты Египта. После его опубликования авиакомпаниям потребуется около месяца для формирования полетных программ. При оптимальном сценарии только авиаперевозчикам понадобится 2,5-3 месяца, отмечают в АТОР. Первыми на курорты Египта могут полететь не чартеры, а регулярные рейсы. Потребуется время, чтобы убедиться, что египетская сторона выполняет все протоколы по авиабезопасности.

"Вопрос открытия египетских курортов связан не только с безопасностью. Все понимают, что это решение еще и политическое. Сложно что-то прогнозировать, но, если ориентироваться на последние политические заявления, есть надежда, что в скором времени действительно могут быть приняты положительные решения. Во всяком случае, хочется в это верить", - сообщил "РГ" президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Турпоток будет возобновляться постепенно, полагает эксперт. Курорты Египта закрыты для российского турбизнеса пятый год. Поэтому туроператорам требуется время на открытие принимающих офисов, набор кадров. При благоприятном развитии событий российский турпоток в Египет через какой-то период может восстановиться полностью. До отмены продажи туров в 2015 году на египетских курортах ежегодно отдыхали более 3 млн россиян.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Возобновление авиасообщения с Египтом

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