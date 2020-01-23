Российские фильмы посмотрели 57 млн зрителей

Кассовые сборы российского кино с 2012 года выросли в 2,3 раза и составили в 2018 году 13, 8 миллиарда рублей. При этом доля выручки с отечественных фильмов составила порядка 30 процентов от общей кассы, восемь лет назад этот показатель был равен 15,5 процента.

Как отмечается в итоговом отчете, опубликованном Минкультом, за последние годы увеличилось и число зрителей, посмотревших российские ленты. Порядка 29 миллионов в 2012 году против 57,9 миллиона человек в 2018 году.

Напомним, по итогам прошедшего 2019 года российские фильмы собрали в кинотеатрах чуть меньше предыдущего: 12,3 миллиарда рублей.

При этом смотрят новинки кинопроката и в небольших населенных пунктах. Программа по переоборудованию кинозалов за четыре года - с 2015 по 2019 годы - приняла заявки из 80 регионов (всего - 1015 кинозалов). Только в ушедшем году посещаемость обновленных объектов составила 10,9 миллиона человек, а кассовые сборы - 2 миллиарда рублей.

Что же касается киностудий, то к 2019 году "Союзмультфильм" приблизился к 600 минутам анимации (в 2017 - 119, 5 минут), а "Мосфильм" получил новые объекты - Дом костюма и реквизита, а также 16-й съемочный павильон.