Найдена сенсационная жертва Везувия со стеклянным мозгом

В Италии археологи, проводящие раскопки в древних городах Помпеи и Геркуланум, при изучении одной из жертв катастрофы 2000-летней давности впервые обнаружили вещество мозга, которое превратилось в стекло в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры.

Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine, а коротко о нем рассказывает Fox News. Ученые изучили останки человека, найденного при раскопках еще в 1960-е годы.

Тело было обнаружено под слоем вулканического пепла в одном из домов, оно лежало на деревянной кровати. Лишь более полувека спустя ученые изучили головной мозг этого человека и сразу совершили сенсационное открытие. Вещество мозга оказалось остекленевшим.

"Сохранившиеся древние остатки мозга в целом являются чрезвычайно редкой находкой, - говорит ведущий автор исследования Пьер Паоло Петроне. - А в данном случае мы имеем первое в истории открытие древних останков человеческого мозга, остекленевших от жара температурой около 520 градусов по Цельсию, вызванной извержением вулкана".

Речь идет о так называемой витрификации - это процесс, во время которого мозговая ткань при высокой температуре превращается в стекло или глазурь. До сих пор попадавшееся в руки археологов древнее мозговое вещество было "омыленным" - из-за жирных кислот и солей глицерина оно напоминает мыло.

В данном случае помимо остекленевшего мозга была обнаружена затвердевшая губчатая масса, в которую превратились кости грудной клетки жертвы. По мнению Петроне, это означает, что вулканические облака, образованные извержением Везувия, были достаточно горячими, чтобы "сжигать жир тела и испарять мягкие ткани".

Археолог добавил, что ни у одной другой жертвы катастрофы, а их в Помпеях и Геркулануме было найдено около 90, не наблюдалось ничего подобного. Получается, что человек со стеклянным мозгом был жертвой уникальной.

"Внимательно осмотрев останки этой жертвы, я заметил, что внутри головы что-то светится, - пояснил Петроне. - Часть черепа была открыта в результате взрыва. Присмотревшись, я понял, что это маленькие черные осколки, внешне напоминающие зеркало, на вид - что-то вроде обсидиана, но определенно более хрупкое".

По словам Петроне, этот материал сохранился исключительно в черепе жертвы. Однако ученым все равно пришлось доказывать, что стекло внутри черепа - это человеческий мозг.