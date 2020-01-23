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23.01.2020 21:25
Рубрика: В мире

Сергей Шойгу обсудил со спецпосланником генсека ООН ситуацию в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов
Во второй половине дня в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился в Москве со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Разговор шел о ситуации в ближневосточном государстве.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Несмотря на то, что эта встреча совпала по времени с серьезным обострением обстановки в зоне деэскалации Идлиб, Шойгу и Педерсен в целом остались довольны процессом мирного урегулирования в Сирии. По словам российского министра, там фактически завершена вся работа по уничтожению террористов и остаются лишь отдельные очаги напряженности. Кроме того, продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их довоенного проживания.

Спецпосланник генсека ООН, в свою очередь, отметил важнейшую роль России в урегулировании обстановки в ближневосточной стране. "Насколько я вижу, у нас с вами общие вызовы по Сирии. Я рад сотрудничеству с российским правительством. Полагаю, что ваша команда сделала много, и без России было бы невозможно договориться", - заявил Педерсен. Он обратил внимание на тот факт, что в переговорном процессе при российском содействии, а также в рамках астанинского формата с другими государствами Россия является главным партнером.

Фото: REUTERS/Aboud Hamam
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Педерсен не скрывал, что полностью разделяет озабоченность Москвы не только по Идлибу и запрещенной в РФ террористической организации "Ан-Нусра", но также и по остаткам ИГИЛ (запрещена в России), которые все еще активны. По мнению спецпосланника генсека ООН, для того, чтобы решить этот вопрос окончательно, необходима стабильность в Сирии. А она невозможна без политического процесса, который мог бы начать искоренять существующие в сирийском обществе проблемы. "Я полагаю, это то, что мы должны обсуждать вместе, чтобы добиться стабилизации в Сирии", - подчеркнул Педерсен.

Отдельной темой для обсуждения стала работа по созданию в Сирии Конституционного комитета. Шойгу напомнил коллеге о встрече год назад, где было решено принять более энергичные меры по формированию этой важной структуры и по началу ее деятельности. "Сегодня многое сделано, комитет сформирован, состоялись первые заседания, в этом, конечно, немалая ваша заслуга", - обратился российский министр к Педерсену. По мнению Шойгу, у Конституционного комитета довольно хорошие перспективы при обоюдных усилиях ООН и России.

Фото: Министерство обороны РФ

Спецпосланник тоже считает совместную работу по созданию Конституционного комитета успешной. "Мы очень хорошо вместе поработали. И то, что касается наполнения этого комитета по персоналиям, и процедурным вопросам", - отметил он. Кроме того, Педерсен доволен тем, что удалось наладить работу с правительством Сирии. По его словам, никто и не ожидал быстрого решения вопросов по сирийской конституции. "Я думаю, что это займет некоторое время. Мы должны работать вместе, чтобы две стороны сидели вместе и обсуждали этого вопрос. Тогда мы сможем решить этот вопрос", - уверен спецпосланник генсека ООН.

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Он поддержал и беспокойство Сергея Шойгу относительно присутствия в Сирии иностранных контингентов, неприглашенных правительством этой страны. На переговорах в Москве российский министр назвал такое присутствие вопросом, "который необходимо решать". "Я согласен с вами, что присутствие иностранных контингентов в Сирии является вызовом. Тот факт, что у нас есть пять иностранных контингентов, которые действуют в Сирии, - это является определенным вызовом. Этот вопрос должен быть решен", - не сомневается Педерсен.

Еще одной важной проблемой, которую с ним обсудил Шойгу, стало варварское разграбление природных ресурсов в Сирии.

На переговорах министр обороны РФ и спецпосланник генсека ООН наметили дальнейшие шаги сотрудничества на сирийском направлении.

Фото: Министерство обороны РФ
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