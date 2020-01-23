Синицина и Кацалапов стали вторыми в короткой программе на ЧЕ

Новости

"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта 20:48
В Тибетском леднике обнаружены 28 древних неизвестных вирусов 20:48
"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей 20:47
На крымские поезда "Таврия" продано 100 тысяч билетов 20:43
Подтверждено предсказание Хокинга о пространстве-времени 20:40
В Турции сообщили о необычной находке во дворце султана 20:36
Путин пригласил Аббаса приехать в Москву в мае 20:35
На Балтике найдено единственное в своем роде кольцо из пантов возрастом 5700 лет 20:34
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров 20:30
Российским фигуристам пришлось поменять костюм к ЧЕ по совету судей 20:24
Суд продлил арест четырех фигурантов дела Абызова 20:12
Микробиолог рассказал, как защититься от коронавируса 20:00
СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе 19:56
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ 19:48
Журналист и эксперт подрались в прямом эфире НТВ 19:46
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи 19:29
Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме 19:10
В Подмосковье стали лечить онкологические заболевания с помощью света 18:39
На Кубани суд оставил Александра Емельяненко под арестом 18:35
Брюссель не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" 18:25
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit 18:24
Археологи впервые нашли сохранившийся мозг древнего человека 18:15
Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 18:10
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию 18:09
Восточная Африка подверглась катастрофическому нашествию саранчи 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 19:29
Рубрика: Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в короткой программе на ЧЕ

Текст: Максим Домчев
Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы в Австрии. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов - вторые.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Бойкова - Козловский с мировым рекордом выиграли короткую программу на ЧЕ

В четверг на проходящем в Австрии чемпионате Европы в борьбу за медали вступили мастера танцев на льду. Здесь главная интрига заключается в том, кто же сумеет занять второе и третье места. В победе французского дуэта Пападакис0Сизерон сомневаются лишь единицы.

Французы в нынешнем сезоне ходят в любимцах у судей. Их оценки почти всегда самые высокие, а приблизиться к ним никому не удается.

Вот и в ритм-танце этому дуэту снова не было равных. Их прокат арбитры оценили в 88,78 балла.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Чешский фигурист Бржезина лидирует после короткой программы на ЧЕ
В тройке сильнейших на ЧЕ по фигурному катанию два российских спортсмена

Второй результат показали россияне Синицина и Кацалапов, откатавшие великолепную программу. И судьи поставили им всего на 0,05 балла меньше лидеров.

Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - 84,66 балла. Чуть более балла им уступили ещё одни представители России Александра Степанова и Иван Букин. Пятыми также стал российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро - 75,10.

Произвольную программу танцоры представят 25 января.

Спорт Фигурное катание Чемпионат Европы по фигурному катанию - 2020

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
ММА
ММА
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом
НХЛ
НХЛ
Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ