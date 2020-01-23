Синицина и Кацалапов стали вторыми в короткой программе на ЧЕ

Французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы в Австрии. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов - вторые.

В четверг на проходящем в Австрии чемпионате Европы в борьбу за медали вступили мастера танцев на льду. Здесь главная интрига заключается в том, кто же сумеет занять второе и третье места. В победе французского дуэта Пападакис0Сизерон сомневаются лишь единицы.

Французы в нынешнем сезоне ходят в любимцах у судей. Их оценки почти всегда самые высокие, а приблизиться к ним никому не удается.

Вот и в ритм-танце этому дуэту снова не было равных. Их прокат арбитры оценили в 88,78 балла.

Второй результат показали россияне Синицина и Кацалапов, откатавшие великолепную программу. И судьи поставили им всего на 0,05 балла меньше лидеров.

Третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - 84,66 балла. Чуть более балла им уступили ещё одни представители России Александра Степанова и Иван Букин. Пятыми также стал российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро - 75,10.

Произвольную программу танцоры представят 25 января.