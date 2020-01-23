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23.01.2020 18:15
Рубрика: Происшествия

"Крабовый король" залег на дно

Следственный комитет РФ потребовал заочного ареста коммерсанта Олега Кана за убийство
Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет РФ объявил, что отправил в суд ходатайство с просьбой о заочном аресте бизнесмена Олега Кана.

Это имя вряд ли знакомо большинству простых россиян, но оно широко известно в узких кругах дальневосточных коммерсантов, приближенных к добыче и торговле нашими морскими богатствами.

Страна же впервые услышала про Олега Кана в декабре 2018 года. Тогда на ведущем федеральном телеканале вышел фильм-расследование о незаконном вылове на Дальнем Востоке. И, соответственно, незаконной торговле нашим камчатским крабом на зарубежных оптовых торговых площадках.

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Выловленного в Охотском море камчатского краба на родине не видели. Зато его в изобилии хватало на прилавках в Японии и Южной Корее.

Организаторов незаконного бизнеса было несколько и одним из них правоохранители назвали Олега Кана. Он считался чуть ли не главным, за что получил титул "крабовый король".

В 2010 году был убит бизнесмен Валерий Пхиденко. Преступление произошло во Владивостоке. Погибший также занимался крабом. Подозрения в совершении преступления практически сразу были именно на Кана. Началось следствие. Но потом все как-то тихо сошло на нет. И в итоге расследование уголовного дела было приостановлено. Выглядело это некрасиво и подозрительно.

Олег Кан широко известен в узких кругах дальневосточных коммерсантов, приближенных к добыче и торговле нашими морскими богатствами

Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату Следственного комитета РФ забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве предпринимателя и разобраться. Главный вопрос главы СК звучал так - почему приостановлено расследование.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК РФ Светлана Петренко:

- В настоящее время Главное следственное управление СК РФ продолжает расследование дела по факту убийства Пхиденко в 2010 году во Владивостоке.

Установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Ранее в отношении него было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого и он объявлен в федеральный розыск. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск, - подчеркнула Петренко.

Она добавила, что пособник этого преступления Дмитрий Поляков в 2011 году был осужден и отбывает наказание.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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