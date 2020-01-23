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23.01.2020 22:22
Рубрика: Власть

Социальный блок-пост

Скворцова, Топилин и Дроздов получили новые назначения
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Столичный выпуск № 14(8068)
Минтруд внес в кабмин поправки об отраслевой системе оплаты труда. В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект, распространяющий отраслевую систему оплату труда на всю социальную сферу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, представляя нового министра труда и социальной защиты Антона Котякова коллективу министерства.
Вероника Скворцова в любой должности остается прежде всего врачом, готовым прийти на помощь. Фото: Олег Прасолов Вероника Скворцова в любой должности остается прежде всего врачом, готовым прийти на помощь. Фото: Олег Прасолов
Вероника Скворцова в любой должности остается прежде всего врачом, готовым прийти на помощь. Фото: Олег Прасолов

Социально-экономический блок правительства за последние дни серьезно обновился. Буквально за сутки премьер-министр Михаил Мишустин произвел несколько назначений, ставших следствием этого обновления.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала и детские пособия

Бывший глава минтруда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд России. На этой должности он сменил многолетнего председателя правления фонда Антона Дроздова, который проследовал в минфин на должность заместителя министра. С такой же должности из минфина накануне ушли на повышение куратор социальной сферы Антон Котяков - он возглавил минтруд, куратор налоговой политики Илья Трунин - он стал заместителем руководителя аппарата правительства.

Кроме того, освобожден от должности статс-секретарь - замминистра финансов Юрий Зубарев, а на аналогичную должность назначен Алексей Сазанов, который до этого был директором Департамента налоговой и таможенной политики минфина. В ведомстве не смогли оперативно уточнить, как именно теперь распределяются обязанности между заместителями министра финансов.

Социально-экономический блок правительства за последние дни серьезно обновился

Бывшая министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство, а его руководитель ФМБА Владимир Уйба назначен замглавы минздрава. Министерство, напомним, теперь возглавляет Михаил Мурашко, который ранее был главой Росздравнадзора (замглавы службы Дмитрий Пархоменко стал врио руководителя).

Наконец, первым замглавы минстроя стал Ирек Файзуллин, работавший до этого в правительстве Татарстана министром строительства, архитектуры и ЖКХ.

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