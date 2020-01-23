Британский парламент окончательно принял билль о Brexit, который определяет основу для взаимодействия Соединенного Королевства с Европейским союзом после 31 января. Спустя три с половиной года после референдума о выходе из ЕС, британцев отделяет от него только подпись королевы под этим документом.

Палате лордов, попытавшейся внести пять поправок в итоговый документ и получившей отказ из палаты общин, где у консерваторов во главе с премьером Борисом Джонсоном теперь есть уверенное большинство, ничего не оставалось, как одобрить билль в том виде, в котором его внес глава правительства.

В обращении после этого голосования Борис Джонсон пообещал британцам "блестящее, увлекательное будущее".

После того, как Елизавета II поставит на документе свой автограф, глава внешнеполитического ведомства Доминик Рааб подпишет ратификационную грамоту Великобритании, подтверждающую ее выход из Европейского союза, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. 31 января в 23.00 по брюссельскому времени она должна быть сдана на хранение в Еврокомиссию.

Пока под соглашением, определяющим дальнейшие взаимоотношения Британии и ЕС, должны поставить свои подписи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, а на следующей неделе оно будет вынесено на одобрение Европарламента. Все это, однако, не значит, что трудности закончились и впереди у Британии безоблачное будущее в окружении европейских друзей, готовых подставить плечо. В феврале начнет действовать переходный период, предусмотренный этим соглашением. Его цель - дать британцам и европейцам возможность спокойно договориться о будущем торгово-экономическом взаимодействии.

Но, по мнению экспертов, в Брюсселе, Берлине и Париже вовсе не заинтересованы в том, чтобы покинувшее союз государство процветало и подавало пример остающимся в Евросоюзе странам. Поэтому, как удалось выяснить брюссельскому корреспонденту The Daily Telegraph Питеру Форстеру, в Еврокомиссии готовятся предложить Британии гораздо более жесткие условия для взаимной торговли, чем те, на которых ЕС торгует с Японией, Канадой и другими партнерами. Речь идет, прежде всего, о взаимном признании стандартов в ключевых областях, которое предусмотрено одноименными соглашениями. Издание сообщило, что больше всего эта мера ударит по фармацевтическому и автомобильному секторам, и это уже вызвало недовольство у нескольких стран - членов ЕС.