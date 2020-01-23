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23.01.2020 15:43
Рубрика: Общество

Археологи вычислили создателей древнейших библейских текстов

Текст: Денис Передельский
Фото: American Friends of Tel Aviv University / Semitic Museum / Harvard University Фото: American Friends of Tel Aviv University / Semitic Museum / Harvard University
Фото: American Friends of Tel Aviv University / Semitic Museum / Harvard University

Исследователи из Тель-Авивского университета проанализировали одни из самых ранних древнееврейских писаний, найденных в Самарии, столице библейского царства Израиль, и пришли к выводу, что эти тексты были созданы как минимум двумя авторами-современниками.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем сообщает Eurek Alert. Речь идет о надписях, выполненных чернилами на глине и найденных чуть более века назад при раскопках в Самарии, столице библейского царства Израиль. Всего ученым известно более 100 таких текстов. Они являются одной из самых древних коллекций еврейских писаний, когда-либо обнаруженных.

Фото: Pier Paolo Petrone / New England Journal of Medicine
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Несмотря на столетие исследований, основные аспекты остаются спорными, включая точное географическое происхождение надписей и количество их создателей. Новое исследование Тель-Авивского университета доказывает, что в создании текстов участвовало как минимум два автора. Им точно на двоих принадлежит 31 надпись. Остальные тексты еще анализируются.

Установлено, что эти авторы были современниками, а надписи были созданы в самом городе Самарии, а не в одной из отдаленных деревень, как полагают некоторые исследователи. Впрочем, анализ текстов подтвердил, что хоть они и были созданы в библейском царстве, сами по себе артефакты представляют всего лишь свод бюрократических справок.

Тексты содержат перечни товаров, в частности отгрузки вина и масла. Справки охватывают период в семь лет. Для археологов данная информация оказалась очень ценной, поскольку она позволяет судить о логистике царства Израиль.

Все тексты были выполнены по шаблону. В них в обязательном порядке указывалась дата, вид товара (масло или вино), имя человека и название деревни, расположенной рядом со столицей. Стиль письма привел ученых к выводу, что тексты были созданы в первой половине VIII века до н.э., возможно, в период правления израильского царя Иеровоама II.

"Если только два писца создавали исследуемые Самарийские тексты одновременно и оба при этом находились в Самарии, а не в сельской местности, то это указывает на дворцовую бюрократию, существовавшую на пике процветания царства Израильского", - объясняет соавтор исследования, профессор Исраэль Финкельштейн.

По словам его коллеги и соавтора, профессора Эли Пясецки, исследованные тексты вкупе с другими археологическими открытиями указывают на то, что грамотность не была широко распространена в Израиле в начале VIII века до н.э.

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