"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта

Определены даты четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу.

Стали известны даты и время матчей четвертьфинала Кубка России по футболу. Как сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги, московское дерби "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых и начнется в 19:30 по московскому времени.

Также 4 марта в Грозном "Ахмат" принимает "Зенит" из Санкт-Петербурга. Начало этого матча в 18:00. Победители этих матчей встретятся в полуфинале.

4 марта состоится еще один матч в Ярославле. Местный "Шинник" принимает "Урал" из Екатеринбурга. Начало игры в 18.30. Победитель этой встречи в полуфинале сыграет либо с "Химками", либо с "Торпедо", которые свой матч проведут 5 марта в 19.30.