Новости

"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта 20:48
В Тибетском леднике обнаружены 28 древних неизвестных вирусов 20:48
"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей 20:47
На крымские поезда "Таврия" продано 100 тысяч билетов 20:43
Подтверждено предсказание Хокинга о пространстве-времени 20:40
В Турции сообщили о необычной находке во дворце султана 20:36
Путин пригласил Аббаса приехать в Москву в мае 20:35
На Балтике найдено единственное в своем роде кольцо из пантов возрастом 5700 лет 20:34
Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров 20:30
Российским фигуристам пришлось поменять костюм к ЧЕ по совету судей 20:24
Суд продлил арест четырех фигурантов дела Абызова 20:12
Микробиолог рассказал, как защититься от коронавируса 20:00
СМИ Израиля рассказали о провале Зеленского в Давосе 19:56
Александр Грибов назначен замруководителя аппарата правительства РФ 19:48
Журналист и эксперт подрались в прямом эфире НТВ 19:46
Часы Судного дня теперь показывают 100 секунд до ядерной полуночи 19:29
Два случая заражения коронавирусом зафиксированы во Вьетнаме 19:10
В Подмосковье стали лечить онкологические заболевания с помощью света 18:39
На Кубани суд оставил Александра Емельяненко под арестом 18:35
Брюссель не будет замораживать для Беларуси стоимость "шенгена" 18:25
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit 18:24
Археологи впервые нашли сохранившийся мозг древнего человека 18:15
Юрий Лоза дал Элтону Джону совет по написанию песен 18:10
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию 18:09
Восточная Африка подверглась катастрофическому нашествию саранчи 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Пять главных вопросов об опасном коронавирусе
Почему нормальной погоды становится все меньше
Почему нормальной погоды становится все меньше
Китай готовится к встрече Нового года
Китай готовится к встрече Нового года
23.01.2020 20:48
Рубрика: Спорт

"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Кубка России 4 марта

Текст: Максим Домчев

Определены даты четвертьфинальных матчей Кубка России по футболу.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Андрей Талалаев покинул пост главного тренера ФК "Химки"
"Зенит" продлит контракт с Семаком

Стали известны даты и время матчей четвертьфинала Кубка России по футболу. Как сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги, московское дерби "Спартак" - ЦСКА состоится 4 марта. Встреча пройдет на домашней арене красно-белых и начнется в 19:30 по московскому времени.

Также 4 марта в Грозном "Ахмат" принимает "Зенит" из Санкт-Петербурга. Начало этого матча в 18:00. Победители этих матчей встретятся в полуфинале.

4 марта состоится еще один матч в Ярославле. Местный "Шинник" принимает "Урал" из Екатеринбурга. Начало игры в 18.30. Победитель этой встречи в полуфинале сыграет либо с "Химками", либо с "Торпедо", которые свой матч проведут 5 марта в 19.30.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Спортивные организации Футбольные клубы "Урал" Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак" Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Кубок России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Макрон поддержал идею Путина о встрече постоянных членов СБ ООН
Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Норвежское судно-инспектор заметили у "Северного потока-2"
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
ММА
ММА
Суд оставил Александра Емельяненко под арестом
НХЛ
НХЛ
Панарин из-за травмы пропустит Матч всех звезд НХЛ