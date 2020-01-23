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23.01.2020 13:47
Рубрика: В мире

Спикер парламента Каталонии потратил 17 тысяч евро на поездки к заключенным

Текст: Юрий Когалов

Председатель каталонского парламента Роже Торрен потратил свыше 17 тысяч евро бюджетных денег на поездки в тюрьмы к политикам, осужденным за попытку добиться отделения региона от Испании. Как пишет El Mundo, все эти расходы отражены в документации законодательного органа за два предыдущих года.

Торрен присутствовал на наиболее важных заседания судебного процесса, проходившего в Мадриде, а также навестил Ориола Жункераса и других политиков в тюрьме, чтобы поддержать их после вынесения приговора.

Публикация этих данных вызвала небольшой скандал внутри каталонского парламента, где в настоящее время обсуждается бюджет на 2020 год, и ряд депутатов оказались недовольны нецелевым расходованием средств.

Впрочем, Торрен был не единственным из каталонских политиков, кто потратил государственные средства на поддержку осужденных сторонников независимости региона. Ранее стало известно, что глава Женералитата Ким Торра и его советники за все то время, что шло расследование и судебный процесс, 36 раз приезжали в Мадрид, и эти поездки обошлись в 56 тысяч евро.

Фото: AP
Каталонский кризис повлиял на результаты голосования в Испании

Движение за независимость Каталонии активизировалось в 2012 году и было тесно связано с политическими волнениями, вызванными экономическим кризисом 2008 года. В течение пяти лет власти автономии (сначала Артур Мас, затем Карлес Пучдемон) активно продвигали идеи отделения региона от Испании. В итоге это привело к референдуму о независимости Каталонии, который был проведен 1 октября 2017 года, несмотря на запрет Конституционного суда. За отделение проголосовали около 90% пришедших на избирательные участки. После того как региональные депутаты приняли декларацию о независимости, Мадрид воспользовался 155 статьей Конституции и взял управление автономией на себя, распустив парламент и назначив досрочные выборы. Несмотря на то, что по их итогам победу одержала партия "Граждане", националисты сохранили большинство в парламенте Каталонии.

Часть лидеров каталонских националистов была арестована - на скамье подсудимых оказались 12 человек. Пучдемон и несколько его советников бежали за границу и до сих пор скрываются от испанского правосудия. Приговор по делу о мятеже, подстрекательству к мятежу и растрате госсредств был вынесен спустя два года после референдума. Девять политиков получили длительные тюремные сроки, еще трое отделались крупными штрафами.

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