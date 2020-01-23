США и Британия пытаются воспрепятствовать экспедиции к "Титанику"

Великобритания и США приняли решение "спасти" затонувший в апреле 1912 года роскошный трансатлантический лайнер "Титаник". Впервые с момента катастрофы страны договорились о том, что теперь будут запрещать проводить исследование корпуса корабля, а также поднятие на поверхность артефактов, находившихся на борту. Как отмечают представители правительств двух стран, этот договор обеспечит, "чтобы к историческому крушению относились с чувствительностью и уважением, которых заслуживают погибшие пассажиры".

На самом деле договор об охране "Титаника" был подписан между Вашингтоном и Лондоном еще в 2003 году. Однако, он вступил в силу только в ноябре прошлого года, когда государственный секретарь США Майк Помпео предпринял усилия по его ратификации.

Основная мысль американских и британских властей, заключенная в этом договоре, сводится к тому, что с этого момента количество экспедиций, как частных, так и государственных, к корпусу затонувшего судна будет сильно ограничено. Эксперты, следящие за состоянием корпуса, расколовшегося на две части, отмечают, что за прошедшие с катастрофы годы корпус пережил серьезные разрушения. Это связано как с естественными процессами, такими как ржавчина, активность морской жизни, подводные течения, так и с человеческой. Утверждается, что многие экспедиции повредили структурные элементы корпуса, ускорив тем самым его "старение".

Новость о том, что американское и британское правительство именно сейчас решили предпринять активные усилия по охране останков судна появилась неспроста. Специалисты связывают активность Лондона и Вашингтона с новой инициативой американской компании RMS Titanic Inc., намеревающейся провести очередную экспедицию к остову судна для того, чтобы впервые в истории вскрыть его корпус. Однако план может столкнуться с противодействием семей погибших и активистов. Компания уже 30 лет поднимает на поверхность артефакты с "Титаника". Последняя такая экспедиция состоялась в 2010 году. Всего же компания провела пять экспедиций, в которых было поднято со дна более 5,5 тысячи предметов и частей корпуса лайнера.

Как сообщают британские СМИ, RMS Titanic Inc. обладает эксклюзивным правом на подъем с морского дна предметов, находящихся возле остова судна. Теперь же компания через суд пытается получить право собирать предметы находящиеся внутри корпуса "Титаника". В новой экспедиции, в частности, предполагается, что подводные аппараты смогут достать и поднять на поверхность радио-передатчик Marconi. Тот самый, с которого был подан сигнал о бедствии.

Судебный иск компании содержит в себе обоснование необходимости вскрытия корпуса и извлечения из него артефактов. Юристы компании приложили документы, согласно которым корпус корабля, а также палуба, могут в самое ближайшее время разрушиться. И если это произойдет, то все содержимое корпуса навсегда будет погребено под обломками.

Все это делается для того, чтобы передатчик Marconi, а также другие предметы, которые удастся достать, стали постоянными экспонатами эксклюзивной выставки в казино Luxor в Лас-Вегасе. Надо сказать, что, по сути, вся деятельность компании сводится к этому: заработки на выставках поднятых со дна артефактов с "Титаника". Против такого подхода неоднократно высказывались ныне живущие родственники погибших в крушении пассажиров лайнера.

Совсем недавно, в декабре прошлого года, компания объявила о том, что в казино будут выставлены 108 предметов, "20 из которых никогда ранее не были представлены широкой публике". Посетители смогут увидеть колпак шеф-повара, люстру из курительной комнаты первого класса, подошву ботинка для гольфа и кошелек из кожи аллигатора. "Эти бесценные артефакты, которые были тщательно восстановлены и сохранены, принадлежали реальным людям", с гордостью говорилось тогда в рекламной афише.

Но формально, по крайней мере в судебном иске, компания настаивает на том, что экспедиции и право вскрывать корпус нужны ей для того, чтобы спасти то, что осталось от корабля и донести до будущих поколений память о катастрофе "Титаника". Кстати, еще в 2017 году в Соединенных Штатах был утвержден закон, вовсе запрещающий проводить какие-либо работы с лежащими на дне предметами и корпусом судна без особого разрешения министерства торговли. Родственники пассажиров также продолжают настаивать на том, что остов корабля, ставший местом упокоения погибших, беспокоить нельзя ни при каких обстоятельствах.