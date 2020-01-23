США объяснили необходимость присутствия своих войск в Сирии

Заместитель командующего операцией против ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"), которую проводит коалиция во главе с США, генерал-майор Алекс Гринквич объяснил необходимость присутствия американских войск на территории Сирии.

В среду на брифинге ему был задан вопрос о том, когда и при каких условиях войска коалиции могут покинуть Сирию. По словам Гринквича, для полного уничтожения ДАИШ необходимо эффективное управление. Однако, генерал-майор усомнился, что власти Сирии могут его обеспечить, поэтому в регионе продолжают оставаться войска США, пишет РИА Новости.

Напомним, Вашингтон и его союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ДАИШ. При этом, на территории Сирийской Арабской Республики они действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили о выводе своих войск из Сирии. Однако в некоторых районах страны все еще остаются американские военные. Их присутствие президент США Дональд Трамп объяснил необходимостью охраны нефтяных месторождений, которые приносят доходы курдским "Сирийским демократическим силам" - союзникам США в регионе. Власти Сирии считают, что США грабят их страну.